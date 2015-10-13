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العراق يعلن مرحلة جديدة فى حربه ضد داعش لطرده من مناطق سيطر عليها

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العراق يعلن مرحلة جديدة فى حربه ضد داعش لطرده من مناطق سيطر عليها العراق يعلن مرحلة جديدة فى حربه ضد داعش لطرده من مناطق سيطر عليها
علن رئيس الوزراء العراقى إطلاق المرحلة الثانية من عملية عسكرية واسعة لطرد مسلحى تنظيم داعش من محافظة صلاح الدين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى، مساء أمس الاثنين، إن العملية التى تسمى (لبيك يا رسول الله) تهدف إلى تحرير محافظة صلاح الدين بأسرها، لاسيما مصفاة بيجي، وهى أكبر مصفاه فى البلاد.

واستعاد جنود عراقيون مدعومون بغارات جوية أمريكية وميليشيات شيعية وسنية السيطرة على تكريت عاصمة المحافظة فى أبريل ، لكن جهودهم توقفت منذ ذلك الحين.

وقال مسئولون أمريكيون وعراقيون إن حرارة الصيف الشديدة تسببت فى انتكاسات.
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