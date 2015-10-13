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الرئيس اليمنى يقيل وزيرين فى حكومة "بحاح" موالين للحوثيين

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الرئيس اليمنى يقيل وزيرين فى حكومة "بحاح" موالين للحوثيين الرئيس اليمنى يقيل وزيرين فى حكومة "بحاح" موالين للحوثيين
أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رئيس قرارا جمهوريا بإقالة وزيرى الدولة فى حسن محمد زيد وغالب عبد الله مسعد مطلق الموالين للحوثيين.

كانت الحكومة اليمنية قد تشكلت برئاسة خالد بحاح فى 7 نوفمبر الماضى بعد دخول جماعة أنصار الله الحوثيين العاصمة صنعاء واجبار الرئيس على تشكيل حكومة جديدة تضم موالين لها من بينهم زيد ومطلق .

وحسن زيد كان من النخب الزيدية التى أسست حزب الحق عام 1990 والذى دعا الى تأسيسه حسين بدر الدين الحوثى وخرج منه بعد ذلك ليؤسس حركة الشباب المؤمن "أنصار الله" ليستمر زيد فى منصب الأمين العام للحزب حتى الآن وهو الحزب الذى يدعم جماعة الحوثيين وأيدهم فى الإطاحة بالرئيس اليمنى وبعد بدء عمليات عاصفة الحزم دعا إلى تشكيل حكومة فى صنعاء تشكل من الحوثيين والمناصرين لهم وحزب المؤتمر الشعبى ولم يتحقق ذلك .. واشترك زيد فى مفاوضات جنيف التى دعت إليها الأمم المتحدة فى يونيو الماضى ضمن صفوف الحوثيين.

وغالب مطلق وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من محافظة الضالع الجنوبية وهو من القيادات المحسوبة على الحراك الجنوبى ولكنه أيد الحوثيين فى الإطاحة بالرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، وتتهمه بعض الأطراف فى محافظة الضالع بأنه أجرى اتصالات بالقبائل للسماح لميليشيات الحوثيين بدخول الضالع فى حربهم على الجنوب وشارك ضمن الوفد الموالى للحوثيين فى مؤتمر جنيف.
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