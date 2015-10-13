زوج بمحكمة الأسرة: طليقتى أخبرت طفلىَّ أنى ميت ومنعتنى من رؤيتهما 7 سنوات

أقام "مدحت فرغلى" دعوى ضم حضانة ضد طليقته "نشوى.ف" أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، بعد حرمانه من رؤية طفليه لمدة 7 سنوات بعد هروبها من مصر وسفرها للخارج.

وأضاف الزوج، فى دعواه التى حملت رقم 1876لسنه2015: "لم نتفق بعد الزواج وانفصلنا فى منزل واحد لمدة 12 شهرا، وأخيرا طلبت الطلاق فنفذت لها رغبتها واتفقنا على وصل الود بيننا حتى لا نظلم طفلينا لكنها خدعتنى وهربت بهما خارج مصر بعد زواجها بآخر".

وتابع: "بحثت عن أبنىَّ لمدة 7 سنوات وأنا لم أفقد الأمل إلى أن علمت برجوعها إلى مصر معهما وحاولت معها ومع زوجها أن يمنحونى حقى فى زيارة طفلى وودهم لكنى للأسف علمت أنها قالت لهما إننى مت ولا يوجد لى مكان بينهما".

محكمة الأسرة تقضى بـ ١٥٠ ألف جنيه نفقة متعة وعدة لزوجة بعد طلاقها غيابيا