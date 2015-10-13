أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..مشادة كلامية بين حنان شوقى ومتحدث "آل البيت" بسبب زيارتها للعراق

Google+ Print
بالفيديو..مشادة كلامية بين حنان شوقى ومتحدث "آل البيت" بسبب زيارتها للعراق بالفيديو..مشادة كلامية بين حنان شوقى ومتحدث "آل البيت" بسبب زيارتها للعراق
وقعت مشادة كلامية، بين وليد إسماعيل، المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت، والفنانة حنان شوقى، خلال مداخلتهما الهاتفية ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، حول زيارتها للعراق ومشاركتها فى العيد الشيعى الذى يسمى "يوم الغدير".

قال المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت: "سمعت من الفنانة حنان شوقى كلمة حقارة وبذاءة، ويكفى أنها تخرج من ممثلة مش أكتر من كدة.. تجيد التمثيل فعلاً"، فيما ردت الفنانة حنان شوقى "أنا مش بتكلم معك بشخصك، لكن بتكلم على العامة.. مينفعش يا أستاذ وليد عيب".

من جانبه استنكر الفنان فاروق الفيشاوى، موقف المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت، واتهامه لكل من يسافر إلى العراق بالتشيع، قائلاً: "جميع الفنانين المصريين رفعوا اسم فى محافل كثيرة ولهم الاحترام والواجب، ولا يصح من مواطن مسلم وأزهرى أن يقول إن هذا يطلع من ممثلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري