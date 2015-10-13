بالفيديو..مشادة كلامية بين حنان شوقى ومتحدث "آل البيت" بسبب زيارتها للعراق

وقعت مشادة كلامية، بين وليد إسماعيل، المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت، والفنانة حنان شوقى، خلال مداخلتهما الهاتفية ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، حول زيارتها للعراق ومشاركتها فى العيد الشيعى الذى يسمى "يوم الغدير".

قال المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت: "سمعت من الفنانة حنان شوقى كلمة حقارة وبذاءة، ويكفى أنها تخرج من ممثلة مش أكتر من كدة.. تجيد التمثيل فعلاً"، فيما ردت الفنانة حنان شوقى "أنا مش بتكلم معك بشخصك، لكن بتكلم على العامة.. مينفعش يا أستاذ وليد عيب".

من جانبه استنكر الفنان فاروق الفيشاوى، موقف المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت، واتهامه لكل من يسافر إلى العراق بالتشيع، قائلاً: "جميع الفنانين المصريين رفعوا اسم مصر فى محافل كثيرة ولهم الاحترام والواجب، ولا يصح من مواطن مسلم وأزهرى أن يقول إن هذا يطلع من ممثلة".