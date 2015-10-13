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"التجمع": ميزانيتنا فى الانتخابات 43 ألف جنيه ونخوض معركة غير متكافئة

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"التجمع": ميزانيتنا فى الانتخابات 43 ألف جنيه ونخوض معركة غير متكافئة "التجمع": ميزانيتنا فى الانتخابات 43 ألف جنيه ونخوض معركة غير متكافئة
قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب يخوض حربا غير متكافئة مع باقى الأحزاب فى المعركة الانتخابية من ناحية صرف الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب رصد ميزانية متواضعة لدعم مرشحيه قيمتها 43 ألف جنيه.

وأوضح عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يدفع بعدد من اليساريين الذين يحظون بشعبية فى دوائرهم أبرزهم "عاطف مغاورى وعبد الحميد كمال ومحمود عبدالله"، واصفًا إياهم بـ"كتيبة المقاتلين" فى حرب غير متكافئة.

وحول اتهام البدرى فرغلى بأن الأحزاب اليسارية باعت تاريخها على موائد القوائم وأنه لن يخوض الانتخابات لأسباب مادية، قال عبد العال اعتدنا أن نحتمل غضب الآخرين، مشيرًا إلى أن البدرى محقًا فى أسباب عدم ترشحه لضعف الإمكانيات.

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