غداً.. "فى حب مصر" تنظم مسيرة ومؤتمر بالإسكندرية بمشاركة "هيكل" و"أبو زيد"

قالت سحر طلعت مصطفى، المرشحة على مقاعد قطاع غرب الدلتا لقائمة "فى حب مصر "، إن القائمة تنظم مسيرة حاشدة غداً الأربعاء، من منطقة سان ستيفانو إلى مكتبة الإسكندرية، ثم إلى سوميد حيث يعقد مؤتمر جماهيرى للقائمة بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت "طلعت مصطفى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، ونقيب الأشراف، أعضاء اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر" سيحضرون المؤتمر، إلى جانب عدد من مرشحى قطاع غرب الدلتا، لشرح الرؤية العامة للمواطنين، والاستماع لمشكلاتهم.