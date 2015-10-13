أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. "فى حب مصر" تنظم مسيرة ومؤتمر بالإسكندرية بمشاركة "هيكل" و"أبو زيد"

Google+ Print
غداً.. "فى حب مصر" تنظم مسيرة ومؤتمر بالإسكندرية بمشاركة "هيكل" و"أبو زيد" غداً.. "فى حب مصر" تنظم مسيرة ومؤتمر بالإسكندرية بمشاركة "هيكل" و"أبو زيد"
قالت سحر طلعت مصطفى، المرشحة على مقاعد قطاع غرب الدلتا لقائمة "فى حب "، إن القائمة تنظم مسيرة حاشدة غداً الأربعاء، من منطقة سان ستيفانو إلى مكتبة الإسكندرية، ثم إلى سوميد حيث يعقد مؤتمر جماهيرى للقائمة بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت "طلعت مصطفى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، ونقيب الأشراف، أعضاء اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر" سيحضرون المؤتمر، إلى جانب عدد من مرشحى قطاع غرب الدلتا، لشرح الرؤية العامة للمواطنين، والاستماع لمشكلاتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري