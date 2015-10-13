مصدر قضائى: خطوات عاجلة للكشف عن إهدار أموال المتحف المصرى الكبير

قال مصدر قضائى، إن هيئة النيابة الإدارية بصدد مخاطبة بعض الجهات الرقابية، وقطاعات بوزارة الآثار، للاطلاع على كل المعلومات، والتقارير الخاصة بعمليات دعم وصرف أموال المنح الخاصة بالمتحف المصرى الكبير.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التحقيقات التى أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن فتحها فيما نشرته إحدى الصحف حول إهدار أكثر من 150 مليون دولار من أموال دعم المتحف المصرى الكبير، ستتخذ خطوات عاجلة لكشف أى مخالفات والتأكد من صحة الاتهامات.

يأتى هذا فى أعقاب قرار المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته بعض الصحف حول إهدار عشرات الملايين من أموال الدولة المخصصة لدعم المتحف المصرى، وبعض قطاعات الآثار، ومنح قطاع المشروعات الواردة من الخارج.

- رئيس الوزراء يتابع مع وزير الآثار معدلات تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير

>