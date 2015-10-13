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كمال حبيب: الإخوان تخشى من ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية

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كمال حبيب: الإخوان تخشى من ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية كمال حبيب: الإخوان تخشى من ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تأمل بأن لا تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة مشاركة كبيرة فى التصويت، لأن المشاركة فى الانتخابات ستعطى لمجلس النواب المقبل الشرعية الكاملة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الجماعة تخشى من ارتفاع نسبة المشاركة.

وأضاف "حبيب" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه كلما زادت المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، زادت شرعية البرلمان، وهو ما تخشاه الإخوان لذلك تصدر دعوات لأنصارها بالمقاطعة كلما اقتربت العملية الانتخابية.


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