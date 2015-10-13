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اليوم..حفل تخريج دفعتى النقل الدولى وهندسة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية

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اليوم..حفل تخريج دفعتى النقل الدولى وهندسة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية اليوم..حفل تخريج دفعتى النقل الدولى وهندسة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمحافظة الإسكندرية اليوم، حفل تخرج البكالوريوس لكليات النقل البحرى والتكنولوجيا، والهندسة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، دفعة يوليو وسبتمبر 2015، بمقر الأكاديمية بأبو قير.

ويبلغ عدد خريجى جميع الكليات 416، ينتمون إلى 15 دولة هى؛ ، والسعودية، والسودان، والإمارات، وسوريا، ونيجيريا، وفلسطين، وجيبوتى، والعراق، ولبنان، والأردن، وكينيا، والنمسا، والكويت، واليمن.

وتُنَظَّم الأكاديمية حفل تخرج البكالوريوس بكليتى الإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولى واللوجستيات، دفعة يوليو وسبتمبر 2015 غدًا بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبو قير.

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مصر 365

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