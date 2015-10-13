5 خطوات لحماية عين ابنك من الإجهاد أثناء المذاكرة

يعتاد بعض الأطفال على بعض العادات الخاطئة عند المذاكرة ومنها أوضاع الجلوس الخاطئة التى تضر النظر والعظام، كما تزيد من خطر إصابة أعينهم بالإجهاد وينتج عنها مشاكل فى القدرة على الرؤية بوضوح. أسباب إجهاد العين

> حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى رئيس قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، يجب على الآباء والأمهات توجيه أبنائهم لاتباع الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء المذاكرة لحماية أعينهم من الإجهاد. أهم الخطوات الصحية لعدم إجهاد العين

> لذلك ينصح د. النحراوى الأهل بضرورة اتباع الخطوات التالية لحماية عين أبنائهم من التعرض للإصابة بمشاكل عيوب الإبصار.

>1) توفير بيئة صحية تساعد المذاكرة بدون مشاكل للأبناء.

>2)جلوس الطفل على مكتب.

>3)لا يسمح للطفل بالمذاكرة على الفراش أو الأرض أو الانتريه، نظرا لأن ذلك يساهم فى أن يأخذ الجسم وضعا خاطئا، بالتالى يتعرض الطفل للشعور بالصداع فى الرقبة والظهر وعدم القدرة على مواصلة المذاكرة.

>4)الانتباه إلى درجة إضاءة الغرفة التى يذاكر فيها الطفل، فيجب أن تكون كافية بحيث لا تكون ضعيفة أو شديدة.

>5)الانتباه إلى ارتفاع مستوى سطح المكتب والمسافة بينها بين العين، فإذا كانت المكتب مرتفعا فإن ذلك يؤدى لإجهاد العين، ولو كانت المسافة طويلة بين المكتب والعين مما يضطر التلميذ إلى الاقتراب من اتجاه الكتاب، سوف يؤدى ذلك إلى انحناء عضلات الرقبة والظهر.

شبكةعيونالإخبارية

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