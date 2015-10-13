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انقلاب سيارة محملة بالأخشاب بأبو حمص فى البحيرة

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انقلاب سيارة محملة بالأخشاب بأبو حمص فى البحيرة انقلاب سيارة محملة بالأخشاب بأبو حمص فى البحيرة
توقفت الحركة المرورية، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص بالبحيرة إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب واصطدامها بالحاجز الخرسانى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1000506 نقل بحيرة محملة بالأخشاب قيادة "سعيد صلاح أبو الليف" 25 سنة، سائق" ومقيم قرية سحالى دائرة المركز بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وعامودى إنارة بمنتصف الطريق وانقلاب جزء من حمولتها بالاتجاه المعاكس للطريق ولم تحدث ثمة إصابات بأحد.

تمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق بعد إعاقة لمدة 20 دقيقة، تحرر عند ذلك المحضر رقم 18014/2015 جنح أبو حمص.
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