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الأمعاء الغليظة تخلصك من سموم جسمك.. اعرف إزاى تحافظ عليها

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الأمعاء الغليظة تخلصك من سموم جسمك.. اعرف إزاى تحافظ عليها الأمعاء الغليظة تخلصك من سموم جسمك.. اعرف إزاى تحافظ عليها
يعتاد بعض الأشخاص على تناول أنواع معينة من الطعام مثل الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات السريعة التى يكون لها تأثيرات ضارة على الصحة بوجه عام والجهاز الهضمى بصورة خاصة.

الأمعاء الغليظة
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يقول الدكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن الأمعاء الغليظة والدقيقة أحد أجزاء الجهاز الهضمى التى تلعب دورا كبيرا فى نظام مناعة الإنسان نظرا لدورها فى تخليص الجسم من السموم.

أضرار اضطراب الأمعاء الغليظة على الجسم
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ويستكمل د. طايع قائلا "يؤثر تعرض الأمعاء الغليظة والدقيقة للإصابة ببعض الاضطرابات على آداء مهامها ووظائفها بصورة صحيحة مما يؤدى إلى عدم التخلص من المواد السامة وبالتالى إلى تلوث الجسم".

نصائح يجب مراعاتها للوقاية من الأمراض
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لذلك ينصح د.طايع، قائلا يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الطعام الصحى والمتوزان مثل الخضروات والفواكه الغنية بالألياف لسهولة هضمها , مؤكدا على ضرروة اتباع طرق الطهى الصحية للحماية من التعرض للإصابة ببعض الأمراض والمشاكل التى تتعلق بالجهاز الهضمى".

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