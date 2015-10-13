بالأسماء.. فوز 15 عضوًا لمجلس إدارة نادى هيئة تدريس بورسعيد

قال الدكتور مصطفى حسين، رئيس لجنة الانتخابات بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد ببور فؤاد، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد، حيث تقدم للترشح 24 عضوًا لاختيار 12 بحد أقصى 2 من كل كلية و3 من الهيئة المعاونة.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أن عدد الجمعية العمومية 500 عضوًا حضر 169 عضوًا من بينهم 156 أصوات صحيحًا و13 صوتًا باطلاً.

من جانبه أكد مصطفى حسين، رئيس لجنة الانتخابات، أن لجنة الإشراف أعلنت فوز كلا من: "الدكتور زينب محمد موسى السماحى 143 صوتا ومحمد السيد محمد الصاوى 129 صوتا ومنى أحمد محمد حمودة 128 صوتا وسونيا محمد الصياد 119 صوتا وطارق على حسن الجبرونى 115 صوتا وهانى إبراهيم أحمد البطل 115 صوتا، وعبير حسن محمد أبو رحاب 110 أصوات ونجاه صلاح شلبى سلامة 110 أصوات ومحمد محمد الغندور 104 أصوات وممدوح يوسف أحمد صالح 103 صوتًا، وتامر السعيد سيد عطية 99 صوتًا، ووائل محمد إبراهيم غنيم 95 صوتا".

كما فاز 3 أعضاء من الهيئة المعاونة، وهم: "أحمد محمد صالح العميرى 126 صوتا أحمد علاء أبو صير 106 أصوات وياسر محمد محروس الناغى 99 صوتًا".

فيما أكد الدكتور مصطفى حسين، أنه سوف يتم اجتماع عاجل لاختيار الرئيس الجديد ونائبه وأمين الصندوق والسكرتير، لبدء أعمال الدورة الجديدة لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد.