دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال "محرم" وتحدد بداية السنة الهجرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر محرم للعام الهجرى الجديد 1437 لتحديد أول أيام السنة الهجرية.

ومن المقرر أن تقوم اللجان الشرعية والعلمية بدار الإفتاء بمختلف المحافظات برؤية هلال الشهر الهجرى الجديد، وإصدار بيان شرعى بأول أيام شهر محرم.

يذكر أن مصر ملتزمة بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامى والخاصة بالأخذ بالرؤية الشرعية فى تحديد أول أيام الشهور الهجرية، وكانت الحسابات الفلكية، قد أوضحت أن يوم الأربعاء هو أول أيام العام الهجرى الجديد.

أزمة خطأ السعودية فى حساب غرة "ذى الحجة" و"الوقفة" تشتعل من جديد..علماء فلك يطالبون مفتى الجمهورية بعدم اتباع رؤية المملكة لهلال محرم واتباع الدليل الفلكى المصرى..ويؤكدون:حساباتنا أدق من علماء الشريعة