"السوبر المصرى" يتصدر "تويتر" قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك

ظهر هاشتاج "السوبر المصرى"، ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالتزامن مع اقتراب مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والمقرر لها بعد غد الخميس فى دولة الإمارات.

وتداول رواد "تويتر" توقعاتهم للمباراة التى أكدوا عدم سهولتها على الفريقين، إذ يأتى نادى الزمالك كحامل للقبى الدورى والكأس والأوفر حظاً فى الفوز بالمباراة، إلا أن هناك تدعيمات فنية للنادى الأهلى بصفقات ومدرب جديد بعد إقالة المدير الفنى السابق فتحى مبروك، كما تغنى جمهور الفريقين بقوة فريقه واستحقاق فوزه بالبطولة الافتتاحية للموسم الجديد.

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