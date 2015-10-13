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"السوبر المصرى" يتصدر "تويتر" قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك

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ظهر هاشتاج "السوبر المصرى"، ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالتزامن مع اقتراب مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والمقرر لها بعد غد الخميس فى دولة الإمارات.

وتداول رواد "تويتر" توقعاتهم للمباراة التى أكدوا عدم سهولتها على الفريقين، إذ يأتى نادى الزمالك كحامل للقبى الدورى والكأس والأوفر حظاً فى الفوز بالمباراة، إلا أن هناك تدعيمات فنية للنادى الأهلى بصفقات ومدرب جديد بعد إقالة المدير الفنى السابق فتحى مبروك، كما تغنى جمهور الفريقين بقوة فريقه واستحقاق فوزه بالبطولة الافتتاحية للموسم الجديد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>بالفيديو.. فتحى مبروك فى تصريحات نارية.. الأهلى تفاوض مع بيسيرو قبل رحيلى.. الانقسام بين اللاعبين سبب الأداء السيئ.. الخطيب شاهد على قوة شخصيتى.. وعبد الصادق تجاهل "تطاول الكبار".. والألتراس دعمنى

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مصر 365

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