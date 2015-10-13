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الكنيسة: نقف على مسافة واحدة وتعليمات للآباء الكهنة بعدم دعم المرشحين

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الكنيسة: نقف على مسافة واحدة وتعليمات للآباء الكهنة بعدم دعم المرشحين الكنيسة: نقف على مسافة واحدة وتعليمات للآباء الكهنة بعدم دعم المرشحين
أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين فى الانتخابات، وكذلك الأحزاب والقوائم الانتخابية، ولا تدعم أحدًا.

وقال حليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة وجهت تعليماتها للآباء الكهنة والرهبان والاكليروس بشكل عام، بالوقوف على الحياد فى الانتخابات وعدم توجيه أصوات الناخبين أو الدعوة لانتخاب أحد المرشحين.

وعن زيارة أعضاء قائمة حب ، للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، أوضح حليم، أن الكنيسة لا تستطيع أن تمنع أحدًا طلب زيارتها من المجىء، ولكنها لا تستغل تلك الزيارات لدعم المرشحين أو توجيه أصوات الناخبين.


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