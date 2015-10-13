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إنجازات الأهلى على"فيس بوك" خلال شهرى أغسطس وسبتمبر:"كرة القدم غائبة"

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إنجازات الأهلى على"فيس بوك" خلال شهرى أغسطس وسبتمبر:"كرة القدم غائبة" إنجازات الأهلى على"فيس بوك" خلال شهرى أغسطس وسبتمبر:"كرة القدم غائبة"
عرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائمة بإنجازات النادى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، والتى تضمنت إنجازات فى تنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة وألعاب الماء والإسكواش، فيما غابت كرة القدم عن القائمة، بعد تدنى مستوى فريق كرة القدم بالنادى، وفقدان بطولة كأس أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك.

وجاءت إنجازات النادى فى الشهرين الماضيين كالآتى، بطولة أفريقيا رجال وسيدات فى تنس الطاولة، 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بالمنتخب القومى للكاراتيه فى بطولة البحر الأبيض المتوسط، المركز الثانى ببطولة العالم للاعب إيهاب عبد الرحمن عن لعبة الرمح، والمركز السابع ببطولة العالم للاعب مصطفى الجمل للعبة إطاحة المطرقة، فيما حصل اللاعب أحمد أكرم على المركز الرابع ببطولة العالم فى السباحة، وحصل النادى على بطولة القاهرة الصيفية للسباحة لجميع المراحل.

كما حصل النادى على الميدالية الذهبية والفضية ببطولة البراعم جمهورية فى الغطس لأول مرة، إلى جانب ذهبية 8 سنوات وفضية 10 سنوات فى الباليه المائى ببطولة الجمهورية، بينما حصل النادى على المركز الأول فى لعبة الإسكواش تحت 11 سنة والمركز الثالث تحت 15 سنة، بالإضافة إلى الفوز بجائزة أحسن ناشئ تحت 11 سنة بالبطولة العربية الدولية.


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