مهاب مميش: عبور 78 سفينة قناة السويس الجديدة خلال الـ3 أيام الماضية

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة شهدت وحدها عبور 78 سفينة خلال الثلاثة أيام الماضية، بداية من يوم السبت وحتى أمس الاثنين، ووصل إجمالى الحمولات إلى 4 ملايين و237 ألف طن حمولات مختلفة، كما شهدت عبور سفن عملاقة تتراوح حمولتها من 196 ألف طن إلى 158 ألف طن.

وأشار الفريق مميش، إلى أن الإيراد اليومى للسفن العابرة بالقناة من الاتجاهين وصل إلى 6 ملايين و18 ألف دولار يوميًا بمتوسط عبور 52 سفينة خلال هذا العام 2015، فيما كانت إيرادات القناة فى العام الماضى وقبل افتتاح القناة الجديدة 5 ملايين و111 ألف دولار بمتوسط عبور 45 سفينة يوميًا، بزيادة قدرها أكثر من مليون دولار يوميًا عن العام السابق، ومن المنتظر أن يرتفع الإيراد تباعًا حتى يصل الى 13 مليونًا و266 ألف دولار يوميًا فى عام 2023.

وأشارت تقارير ملاحية، إلى أن القناة الجديدة شهدت يوم السبت عبور 25 سفينة، بحمولة قدرها مليونًا و569 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إسبانيا.

كما عبرت يوم الأحد 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونًا و538 طنًا، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية ABL MERLION بحمولة قدرها 158 ألف طن.

وعبرت أمس الاثنين 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونًا و130 طنًا، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية أيضًا MSC LEYOK بحمولة قدرها 161 ألف طن.

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