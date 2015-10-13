إخماد حريق هائل بالقرب من مخزن للمواد البترولية بكفر الدوار

تمكنت، منذ قليل، قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل نشب بالقرب من مخزن للمواد البترولية بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب حريق ببعض "الهيش والبوص" خلف مخزن مواد بترولية تابع لشركة البترول بكفر الدوار، والكائن بشارع 26 يوليو، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات أو تلفيات".

وبسؤال مسئول الأمن بالشركة قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، تحرر عن ذلك المحضر 4918/2015 إدارى كفر الدوار.