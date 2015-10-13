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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من إنارة 6900 منزل بالصعيد بالطاقة الشمسية

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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من إنارة 6900 منزل بالصعيد بالطاقة الشمسية مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من إنارة 6900 منزل بالصعيد بالطاقة الشمسية
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة انتهت من إنارة 6900 منزل بأربع محافظات بالصعيد، من خلال تركيب وحدات شمسية تحتوى على بطاريات لتخزين الطاقة لاستغلالها ليلاً أعلى هذه المنازل بدلا من الاعتماد على وحدات الديزل، نظراً لعدم ربط هذه القرى بالشبكة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع بمنحة من الإمارات تبلغ 140 مليون دولار لإنارة القرى المحرومة من الكهرباء، موضحاً أنه تم الانتهاء من تشغيل أول محطة شمسية لإنارة مدينة بالكامل فى سيوة بقدرة 10 ميجا وات.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إنارة 2400 منزل من خلال تركيب وحدة شمسية على كل منزل بقدرة 5 كيلو وات للوحدة، بالإضافة إلى إنارة 1500 منزل بمحافظة قنا من خلال وحدات شمسية بقدرة 3.50 كليو وات للوحدة.

وأضاف أنه فى محافظة الأقصر تم الانتهاء من إنارة 210 منازل بقدرة 3.50 كيلو وات للوحدة، وفى أسوان تم تركيب 1200 وحدة شمسية على المنازل بقدرة 3.50 كليو وات للوحدة.


>الإسكان تنسق مع التنمية المحلية لإلزام القرى الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية

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