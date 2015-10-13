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الدعوة السلفية: الشيعة سيحاولون تمويل مرشحين لاختراق البرلمان المقبل

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الدعوة السلفية: الشيعة سيحاولون تمويل مرشحين لاختراق البرلمان المقبل الدعوة السلفية: الشيعة سيحاولون تمويل مرشحين لاختراق البرلمان المقبل
أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن الشيعة تمول مرشحين بالانتخابات لاختراق البرلمان المقبل مشيرا إلى أنه ذلك سيكون فى نطاق ضيق.

وقال "برهامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الشيعة يحولون التوسع على مدى الطويل وعقود من الزمان لاختراق "، مضيفاً: "يجب الانتباه عندما تظهر عبارات من أحد المرشحين تبدى تعاطفا مع الفكر الشيعى لأن وجودهم ليس من مصلحة الأمن القومى".

وكانت مصادر قد كشفت أن الحرس الثورى الإيرانى وحزب الله اللبنانى بدأوا تنفيذ خطة بالتعاون مع أعضاء مجلس شعب سابقين لتشكيل "لوبى إيرانى" داخل مصر يهدف إلى تجنيد شخصيات مصرية واختراق الأوساط الداخلية، خاصة الشباب من أجل جمع معلومات عن الدولة، والترويج للسياسات الإيرانية.

وقالت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن سياسى شهير وكان عضو مجلس شعب سابق تعاون خلال الفترة الماضية مع الحرس الثورى الإيرانى لتنفيذ مخططات بالبلاد، وقام بتسفير العديد من الوفود المصرية إلى إيران وكانت هذه الوفود صحفية، وإعلامية، وسياسية، وفنية.


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