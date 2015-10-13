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جائزة نوبل للفنان محمد حماقي

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جائزة نوبل للفنان محمد حماقي جائزة نوبل للفنان محمد حماقي

الإثنين 12-10-2015 21:44

كرمت إدارة جامعة الدلتا الفنان محمد حماقي، خلال إحيائه حفل تخرج دفعة 2015 بحضور الطلاب وأهاليهم وأصدقائهم من خارج الجامعة.

وقبيل تكريمه، حرصت مقدمة الحفل الإعلامية أميرة عبد العظيم على إجراء استفتاء مباشر مع الجمهور لتحديد الجائزة التي من الممكن أن يحصل عليها نجم بحجم حماقي، فرد الجميع بصوت واحد "نوبل .. نوبل".

وحرص حماقي على دعوة الجمهور قبل البدء بالحفل بالدعاء للنجم القدير محمد منير بالشفاء، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب مؤخراً، قبل أن يبدأ وصلته الغنائية أغنية لمحمد منير، تبعها بأغان من أرشيفه .

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