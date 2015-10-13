Rihanna تكشف عن نوع الرجال الذي يلفتها

أطلّت المغنية العالمية Rihannaعلى غلافThe New York Times Style T-، لعدد أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ضمن مقابلة شاركت فيها القرّاء ببعض أسرارها، ومنها ردّها على سؤال: أيّ نوع من الرجال يلفتكِ؟



ردّت المغنية الشابة، البالغة الـ 27 عاماً، بأن أكثر ما يلفتها بالرجل هو ثقافته، إضافة الى إتقانه عدّة لغات ومعرفة أمور كثيرة عن أجزاء أخرى من العالم أو التاريخ أو بعض الفنانين أو الموسيقيين. وختمت ريهانا بجملة: أحب أن أدرس .

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