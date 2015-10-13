مونديال القاهرة يكرم الفنانين وما قصة حراس شمس الشخصيين؟

حصلت المطربة الكويتية شمس على جائزة تقديرية في مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته الرابعة، التي أقيمت في القاهرة عن أغنية "دين أبوكم اسمه إيه".

شمس استعانت بأربع حراس شخصيين، رافقوها طيلة فعاليات الحفل الذي أقيم في محكى القلعة، وارتدت فستاناً جريئاً باللون الأخضر.

كرم المونديال في حفل افتتاحه والذي قدمه الإعلاميين الأردنيان مارجو حداد والإعلامي وزكي أمجد وشاح كل من النجمين"سميحة أيوب والموسيقار محمد سلطان" فيما فاز بجوائز المونديال عدد كبير من الفنانين أبرزهم بجوار الكويتية شمس كل من مطربة "أراب جوت تالنت" ياسمينا حيث حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وفاز المطرب احمد سعد عن أحسن أغنية وطنية " يا مصر مين يقدر عليكي "

و المطربة نادية مصطفى عن مجمل أعمالها وتسلمها عنها الفنان هاني شاكر لمغادرتها الحفل لأمر طارئ.

وفي فئة أفضل مطرب شعبي 2015 فاز بها حكيم فيما حصل إيهاب توفيق على جائزة لجنة التحكيم وعن أحسن فيديو كليب فاز الفنان حاتم العراقي عن أغنية "هو حياتي"

وعن مشواره الفني حصل الفنان حميد الشاعري على جائزة تقديرية وقد قام الفنان إيهاب توفيق بغناء أول أغنية جمعته مع حميد وهي" بحبك يا اسمراني "

ثم بدأت أولى فقرات الحفل الفنية متمثلة في فرقة "النور الساطع" الجزائرية وهي إحدى الفرق المشاركة ضمن مهرجان موسيقى الصحراء ضمن فاعليات المونديال

ثم صعد المطرب هاني شاكر "نقيب موسيقيين مصر ورئيس مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة" لإلقاء كلمته والتي حيا فيها دكتور إبراهيم أبو ذكري وفي منتصفها قرر التخلي عن الكلمة واستبدلها بغناء أغنيتين هما "بلدي" ، و"احلف بسماها".

وأخيرا قام أبو ذكرى بتكريم الفنان هاني شاكر عن أغنية "حق الحياة" والتي أطلقها خصيصا للتعبير عن مدى تعاطفنا مع الشعب السوري والمهاجرين السوريين إلى أوروبا ، واختتم الحفل بصورة جماعية على أغنية "حق الحياة"و"بشرة خير"

كان من أبرز حضور الحفل سمية الخشاب وطارق علام "سفراء حملة خلي بالك على بلادك "، رشا الخطيب ، امل رزق ، شريف باهر ، الطفلة جنا ، الطفل كريم الابنودي ،محسن منصور ،رضا ادريس، حسام فارس، لي لي قاسم ،نسمة محمود ،حسناء سيف الدين ،ريم البارودي ،سامح يسري، إيناس نور ، منة جلال ووالدتها ، عفاف شعيب، الفت عمر، علا رامي ، ميار الببلاوي.

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