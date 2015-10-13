سقوط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم الحشيش فى الخليفة والدرب الأحمر

تمكن الرائد أشرف سيف، معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من القبض على "فاروق. ج. م" 17 سنة عاطل، و"محمد. خ. أ" 25 سنة عاطل، وبحوزتهما 127 جرام من مخدر الحشيش.

واعترف المتهمان، بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، وأنهم كانا فى طريقهما لترويجها على عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تمكن الرائد حازم المصرى، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط "إسلام ع م " 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، واعترف بحيازته بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.