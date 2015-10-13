أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم الحشيش فى الخليفة والدرب الأحمر

Google+ Print
سقوط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم الحشيش فى الخليفة والدرب الأحمر سقوط 3 تجار مخدرات قبل ترويجهم الحشيش فى الخليفة والدرب الأحمر
تمكن الرائد أشرف سيف، معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من القبض على "فاروق. ج. م" 17 سنة عاطل، و"محمد. خ. أ" 25 سنة عاطل، وبحوزتهما 127 جرام من مخدر الحشيش.

واعترف المتهمان، بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، وأنهم كانا فى طريقهما لترويجها على عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تمكن الرائد حازم المصرى، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط "إسلام ع م " 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، واعترف بحيازته بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365