ضبط 198 أسطوانة غاز مدعم فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة والقوة المرافقة المعينة للمرور بالقطاع الأول بالطريق الدولى الساحلى، وأمام كوبرى الألمان دائرة المركز من ضبط السيارتين رقمى ج هـ أ 9582 " نقل" قيادة ط م ص 29 سنة سائق ومقيم كفر الزيات غربية، محملة بعدد 98 أسطوانة بوتاجاز كبيرة مدعمة، وب هـ أ 2976 "نقل" قيادة "ح إ ع 39 سنة سائق" مقيم الشعيرة مركز إيتاى البارود محملة بعدد 100 أسطوانة بوتاجاز كبيرة مدعمة.

بسؤال قائدى السيارتين، قرر الأول باستلام الحمولة من سيارة أخرى معطلة بناحية كوبرى الألمان لتوصيلها لأحد المستودعات بمدينة إيتاى البارود، كما قرر قائد السيارة الثانية بأنه قادم من الماكس لبيعها بمنطقة الطابية بالسوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضرين رقمى 20391 20390/2015 جنح مركز كفر الدوار.