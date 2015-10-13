حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14/10/2015

حظك اليوم برج الثور:

>على الصعيد المهنى: تتمكن اليوم من تنظيم الأمور التى تخص مجال العمل أفضل من المرات السابقة، فهذا يعد مكسبًا لك ويمنحك التقدم على المنافسين.

على الصعيد العاطفى: تشعر بالرومانسية الشديدة من جانب الشريك وهذا الأمر يعجبك جدًا، ولكن الحذر مطلوب حتى تتضح النوايا بشكل كامل.

على الصعيد الصحى: حاول أن تبتعد عن التدخين لأنه قد يسبب لك مرضًا خطيرًا لن تتمكن من علاجه، وأنت على وشك الإصابة بذلك المرض.

توقعات علماء الفلك:

>تشعر فى صباح اليوم بحالة من انشراح الصدر تنتج عن رضاك عن نفسك وعما قدمته خلال الفترة الأخيرة، وابتعد عن التعامل مع الزملاء بأسلوب المصلحة فوق كل شىء حتى لا تتوتر الأجواء بينكم، فأنت تقضى معهم معظم الوقت على مدار اليوم وتحتاج إلى مشاركتهم فى كثير من الأمور.