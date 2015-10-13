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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 14/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 14/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 14/10/2015

برج الجدى:


>على الصعيد المهنى: ربما تدفعك الحماسة فى العمل إلى الاندفاع وارتكاب الأخطاء، فاحرص على التحكم فى طاقتك وحماسك حتى لا يتكرر الأمر ويسبب لك الأضرار.

على الصعيد العاطفى: لن تتمكن من خداع الحبيب مهما أخفيت مشاعرك الحقيقية تجاهه، من الأفضل أن تصارحه حتى شعر بالارتياح والاستقرار النفسى.

على الصعيد الصحى: احرص على الاعتدال فى تناول الفواكه، وابتعد عن الإكثار منها فى المساء خاصة قبل النوم لتجنب الإصابة بأى نوع من الأمراض.

توقعات علماء الفلك:


>قد تتعرض للكذب من الكثير ممن حولك فلا تجعل ذلك الأمر يفقدك الثقة فى جميع الناس، حاول التقرب ممن تراهم صالحين بعيدًا عن الأشخاص المزيفين وأصحاب الميول الخداعية.

ربما يقف فرق السن بينك وبين الحبيب الذى ارتبطت به مؤخرًا عائقًا أما استمرار العلاقة، فمن المحتمل أن تنشأ بينكما المشكلات بسبب هذا الأمر، فاحرص على إعادة التفكير فى هذا الارتباط.

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مصر 365

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