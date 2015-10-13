حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14/10/2015

>على الصعيد المهنى: تستمع اليوم إلى بعض الأخبار فى مجال العمل تعكر صفوك وتفقدك القدرة على التركيز فى إنجاز المهام.

على الصعيد العاطفى: الضغوط التى تتعرض لها من الشريك قد تدفعك إلى التفكير فى إنهاء العلاقة، فعليك أن تحاول الابتعاد عن تلك الفكرة وبادر بالبحث عن الحل المناسب.

على الصعيد الصحى: أنت تحتاج إلى تناول كوب من اللبن يوميًا حيث يحتوى على الكالسيوم المفيد للعظام، أنت فى أشد الحاجة إلى تقوية عظامك.

توقعات علماء الفلك:

>عامل الناس على قدر عقولهم، فأصابع يدك ليست متشابهة وكذلك الأشخاص، فعامل كل شخص بما يستحفه منك، أنت اليوم تتسبب فى تحقيق بعض الصفقات الناجحة فى مجال العمل ولهذا يكرمك المدير وسط حضور القائمين على العمل بالشركة.

حاول أن تختار أنواع الملابس ومستحضرات التجميل التى لا تسبب لك الحساسية، وابحث عن أسباب إصابتك بها.