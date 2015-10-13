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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/10/2015

برج الحمل:


>على الصعيد المهنى: ابتعد عن التكبر فى معاملتك مع الزملاء فهذا الأمر يسبب لهم الازعاج ويدفعهم إلى الابتعاد عنك، فاحرص على التواضع حتى لا تتعقد الأمور.

على الصعيد العاطفى: تشعر بالتفاؤل الشديد فى حياتك العاطفية وتقابل اليوم شخصًا يملأ عليك الجو سعادة وفرح ويأخذك إلى عالم جديد.

على الصعيد الصحى: ربما يكون اليوم هو الوقت المناسب للقيام بالأنشطة فى أحضان الطبيعة الخلابة، للتخلص من الضغوط والترفيه عن النفس.

توقعات علماء الفلك:


>ربما تمتلك اليوم الطاقة اللازمة للقيام ببعض الأعمال الجنونية مع الشريك، فهذا أمر طبيعي يفعله جميع الأزواج للخروج بالشريك من حالة الروتين العاطفى الممل، تستطيع اليوم أن تظهر قدراتك الفائقة فى إنجاز المهام فى العمل، فأنت قادر على الإبداع والابتكار فيما يفيد المؤسسة المهنية، لا تمنع نفسك من الراحة حتى تتمكن من استعادة النشاط.

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مصر 365

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