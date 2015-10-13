حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 14/10/2015

>على الصعيد المهنى: لابد من الانتباه إلى تصرفاتك فى محيط العمل فقد تتسبب فى خصومة مع أحد الزملاء لا يمكنك تعويضه، وحاول أن توثق علاقتك بجميع الزملاء.

على الصعيد العاطفى: تحل بالجرأة فى اتخاذ القرارات الحاسمة التى تتعلق بالأمور الخاصة بعلاقتك مع الشريك، وابتعد عن التسرع فى مثل تلك الأمور فهو مرفوض نهائيًا.

على الصعيد الصحى: يمكنك الوصول إلى الجسم الرياضى الرشيق الذى تبحث عنه من خلال اتباع حمية غذائية مناسبة وممارسة العديد من التمرينات الرياضية الملائمة.

توقعات علماء الفلك:

>لا تحلم أن تكون مثاليًا فى كل شىء فلابد أن يخطئ المرء فى أحد الأمور الحياتية اليومية، ولكن الأهم أن يتعلم الشخص من أخطائه حتى لا يكررها ثانية، قد تلاحظ أن مديرك فى العمل لا يشعر بالرضا تجاهك ولا يراعى إنجازاتك فى التقارير التى يقدمها عنك لرئيس العمل، فحاول أن تتحدث معه لمعرفة أسباب ذلك.