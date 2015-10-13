أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14/10/2015

:


>على الصعيد المهنى: تجد الأمور اليوم فى مجال العمل أصبحت أكثر دقة ومرونة وهذا يساعدك على إنجاز المهام الموكلة إليك بكل احترافية، وتتمكن من تحقيق الأرباح المادية والمعنوية.

على الصعيد العاطفى: ربما تنساق اليوم وراء رقة الحبيب الذى قد يجذبك للوصول إلى هدف ما، لا تمنحه الثقة الكاملة حتى تتبين لك الأمور جيدًا.

على الصعيد الصحى: قلة النوم والسهر الكثير يسببان لك التعب والإرهاق ويفقدانك القدرة على مواصلة العمل بنفس مستوى الطاقة، فكن أكثر حرصًا على سلامتك واستقرار صحتك.

توقعات علماء الفلك:


>ابتعد عن الضغط على مشاعرك وتأكد أن الأمور فى الحياة العاطفية لا تسير دائمًا على وتيرة واحدة، بل تتعرض للكثير من التقلبات والتغييرات، لا أحد يعرف الطريق إلى استقرار حياتك سواك، فحاول أن تبحث عن البدائل السريعة والطرق التى تقودك إلى تحقيق تلك الخطوة.

الثقة بالنفس هى تذكرتك للدخول إلى مدينة السعادة لتجد الكثير من الأشخاص الذين يحملون لك المشاعر الطيبة، ولكن حاول الابتعاد عن أى شىء يسبب لك التعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى