حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14/10/2015

>على الصعيد المهنى: تجد الأمور اليوم فى مجال العمل أصبحت أكثر دقة ومرونة وهذا يساعدك على إنجاز المهام الموكلة إليك بكل احترافية، وتتمكن من تحقيق الأرباح المادية والمعنوية.

على الصعيد العاطفى: ربما تنساق اليوم وراء رقة الحبيب الذى قد يجذبك للوصول إلى هدف ما، لا تمنحه الثقة الكاملة حتى تتبين لك الأمور جيدًا.

على الصعيد الصحى: قلة النوم والسهر الكثير يسببان لك التعب والإرهاق ويفقدانك القدرة على مواصلة العمل بنفس مستوى الطاقة، فكن أكثر حرصًا على سلامتك واستقرار صحتك.

توقعات علماء الفلك:

>ابتعد عن الضغط على مشاعرك وتأكد أن الأمور فى الحياة العاطفية لا تسير دائمًا على وتيرة واحدة، بل تتعرض للكثير من التقلبات والتغييرات، لا أحد يعرف الطريق إلى استقرار حياتك سواك، فحاول أن تبحث عن البدائل السريعة والطرق التى تقودك إلى تحقيق تلك الخطوة.

الثقة بالنفس هى تذكرتك للدخول إلى مدينة السعادة لتجد الكثير من الأشخاص الذين يحملون لك المشاعر الطيبة، ولكن حاول الابتعاد عن أى شىء يسبب لك التعب.