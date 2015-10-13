حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14/10/2015

>على الصعيد المهنى: العمل يتطلب منك اليوم الثقة الزائدة فى فريق العمل حتى تتمكن برفقتهم من إنجاز كل المهام المطلوبة، والوصول إلى النجاح.

على الصعيد العاطفى: لديك الاستعداد اليوم للدفاع عن الشريك فى المشكلة التى تورط بها، هذا الأمر يعزز موقعك لدى الشريك ويزيد من حبه لك وتعلقه بك.

على الصعيد الصحى: عند تناول العشاء احرص على التخفيف من تناول النشويات والحلويات، حتى لا تصاب ببعض الأمراض مثل السمنة.

توقعات علماء الفلك:

>أنت اليوم تشعر بالرغبة فى أن تبقى وحيدًا ولا تريد الاختلاط مع أحد، وهذا الأمر لا يزعج الآخرين ولكنهم يريدون إخراجك من هذه الحالة السيئة، الحب يحتاج دائمًا إلى الاهتمام فحاول أن تمنح حبيبك الشعور باهتمامك به حتى ينمو الحب فى قلبه ويستطيع الحفاظ على الثقة المتبادلة بينكما، هناك بعض الأمور تسبب لك القلق ويظهر تأثيرها على حالتك الصحية، فاحذر من التداعيات.