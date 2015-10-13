حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 14/10/2015

>على الصعيد المهنى: حاول أن تتحاور وتتناقش مع زملائك فى العمل حتى تتوصل إلى الأفكار والأنشطة التى تفيدكم كفريق عمل فى مهنتكم.

على الصعيد العاطفى: لابد أن تقتنع بالاقتراحات التى أملاها عليك الشريك وأن تمضى معه الوقت الكافى لتطبيق تلك الاقتراحات وتحسين العلاقة العاطفية القائمة بينكما.

على الصعيد الصحى: تشعر أنك تمتلك الطاقة الزائدة وتريد أن تفجرها فى النشطات المختلفة، اجعل جزءًا من طاقتك فى سبيل تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>تفكر منذ فترة طويلة فى القيام بأحد الأمور التى تخص عائلتك وأسرتك، وترى أن اليوم هو المناسب للقيام بذلك، افعل ما شئت ولكن تأكد أن ما ستقوم به لن يضر بمن حولك.

تتأخر اليوم عن العمل بسبب الازدحام الشديد وتأزم حركة المرور، وبالتالى لا تلحق بالاجتماع الصباحى للزملاء، حاول أن توضح الأمر للمدير وتأكد أنه سيقدر ذلك لأنك من أصحاب الكفاءة فى العمل.