حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 14/10/2015

>على الصعيد المهنى: حاول ألا تتخلى عن الثقة فى قدراتك فلديك القدرة على قلب المؤسسة التى تعمل بها رأسًا على عقب من أجل تعديل خطة العمل.

على الصعيد العاطفى: قد تتعرف اليوم على إحدى الصفات الجديدة فى الحبيب ولم تكن تعرف أنه يتصف بها، ولكن الأمر مؤكد لك الآن فحاول التأقلم مع الوضع.

على الصعيد الصحى: أنت فى أفضل حالاتك الصحية، فلا تقلق بشأن نوبة الصداع التى تشعر بها فهى نتيجة قطع مسافات طويلة من السفر.

توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تركز اليوم على الأحوال الشخصية والعائلية، فقد تتلقى اليوم مكافأة نتيجة للأعمال الجيدة التى قمت بها، احرص على تلبية رغبات أسرتك والاطمئنان على أحوالهم.

إذا شعرت ببعض الإرهاق اليوم فهذا يدل على أنك قد اندمجت فى العمل الجاد لفترة طويلة وتحتاج إلى الراحة لبعض الوقت حتى تستعيد النشاط والتركيز.

>