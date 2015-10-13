حظك اليوم برج القوس الأربعاء 14/10/2015

حظك اليوم برج القوس:

>على الصعيد المهنى: أنت تتميز بالكفاءة العالية فلا تستسلم للأمر الواقع والأحداث الحالية، أنت قادر على النهوض السريع والعودة إلى الإنجازات مجددًا.

على الصعيد العاطفى: يجب عليك العمل خلال هذه الفترة على فهم عقلية الشريك جيدًا ومعرفة صفاته وطباعه التى لم تلاحظها من قبل.

على الصعيد الصحى: إذا أردت أن تتخلص من السمنة الزائدة فعليك أن تمارس العديد من التمرينات الرياضية القاسية، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتلاحظ النتائج.

توقعات علماء الفلك:

>ربما يتخلى عنك الحظ اليوم فتتعثر بعض الأمور التى تقوم بها، فإذا كنت تخطط لمقابلة ما أو امر مهم، حاول أن تؤجله إلى وقت آخر يحالفك الحظ فيه، واحرص على التعرف على من حولك فى العمل جيدًا قبل أن تتخذ منهم أصدقاء لك.

قد يحتاج الحبيب إلى ممارسة العلاقة الحميمة معك اليوم وأنت غير جاهز لذلك، حاول أن تعتذر له بلطافة حتى لا تصيبك البرود معه أو يتفهمها الشريك بمعنى آخر.