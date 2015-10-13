حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14/10/2015

حظك اليوم برج الميزان:

>على الصعيد المهنى: حاول أن تتمسك بعملك ولا تفكر فى الاستغناء عنه، فليس لديك فرص أخرى للعمل حاليًا، واحرص على بذل الجهد الوفير للتقدم فى المناصب الرفيعة.

على الصعيد العاطفى: لا تلجأ إلى القيام ببعض الأعمال العشوائية بهدف التقرب إلى الشريك، فهو يشعر بالرضا عما تقدمه حتى الآن ولست فى حاجة إلى تقديم المزيد.

على الصعيد الصحى: تجنب العناد فى الأمور التى تخص حالتك الصحية، واحرص على اتباع الارشادات وطرق العلاج التى يقدمها لك الأطباء المختصون.

توقعات علماء الفلك:

>احذر من الثقة الزائدة فى كل الأشخاص من حولك، فقد يحاول أحدهم الوصول إلى شىء يخصك لاستخدامه فى إلحاق الضرر بك، ربما تحتاج إلى تك العمل لفترة والسفر إلى أحد الأماكن الهادئة فى محاولى لصفية الذهن والحصول على الراحة.>حاول أن تفكر فى الكلام الذى يصدر منك للحبيب حتى لا تجرحه بدون قصد.