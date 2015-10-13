حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 14/10/2015

حظك اليوم برج الحمل:

>على الصعيد المهنى: ابتعد عن التكبر فى معاملتك مع الزملاء فهذا الأمر يسبب لهم الازعاج ويدفعهم إلى الابتعاد عنك، فاحرص على التواضع حتى لا تتعقد الأمور.

على الصعيد العاطفى: تشعر بالتفاؤل الشديد فى حياتك العاطفية وتقابل اليوم شخصًا يملأ عليك الجو سعادة وفرح ويأخذك إلى عالم جديد.

على الصعيد الصحى: ربما يكون اليوم هو الوقت المناسب للقيام بالأنشطة فى أحضان الطبيعة الخلابة، للتخلص من الضغوط والترفيه عن النفس.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج الثور:

>ربما تمتلك اليوم الطاقة اللازمة للقيام ببعض الأعمال الجنونية مع الشريك، فهذا أمر طبيعي يفعله جميع الأزواج للخروج بالشريك من حالة الروتين العاطفى الممل، تستطيع اليوم أن تظهر قدراتك الفائقة فى إنجاز المهام فى العمل، فأنت قادر على الإبداع والابتكار فيما يفيد المؤسسة المهنية، لا تمنع نفسك من الراحة حتى تتمكن من استعادة النشاط.>على الصعيد المهنى: تتمكن اليوم من تنظيم الأمور التى تخص مجال العمل أفضل من المرات السابقة، فهذا يعد مكسبًا لك ويمنحك التقدم على المنافسين.

على الصعيد العاطفى: تشعر بالرومانسية الشديدة من جانب الشريك وهذا الأمر يعجبك جدًا، ولكن الحذر مطلوب حتى تتضح النوايا بشكل كامل.

على الصعيد الصحى: حاول أن تبتعد عن التدخين لأنه قد يسبب لك مرضًا خطيرًا لن تتمكن من علاجه، وأنت على وشك الإصابة بذلك المرض.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج الجوزاء:

>تشعر فى صباح اليوم بحالة من انشراح الصدر تنتج عن رضاك عن نفسك وعما قدمته خلال الفترة الأخيرة، وابتعد عن التعامل مع الزملاء بأسلوب المصلحة فوق كل شىء حتى لا تتوتر الأجواء بينكم، فأنت تقضى معهم معظم الوقت على مدار اليوم وتحتاج إلى مشاركتهم فى كثير من الأمور.>على الصعيد المهنى: تستمع اليوم إلى بعض الأخبار فى مجال العمل تعكر صفوك وتفقدك القدرة على التركيز فى إنجاز المهام.

على الصعيد العاطفى: الضغوط التى تتعرض لها من الشريك قد تدفعك إلى التفكير فى إنهاء العلاقة، فعليك أن تحاول الابتعاد عن تلك الفكرة وبادر بالبحث عن الحل المناسب.

على الصعيد الصحى: أنت تحتاج إلى تناول كوب من اللبن يوميًا حيث يحتوى على الكالسيوم المفيد للعظام، أنت فى أشد الحاجة إلى تقوية عظامك.

توقعات علماء الفلك:

>عامل الناس على قدر عقولهم، فأصابع يدك ليست متشابهة وكذلك الأشخاص، فعامل كل شخص بما يستحفه منك، أنت اليوم تتسبب فى تحقيق بعض الصفقات الناجحة فى مجال العمل ولهذا يكرمك المدير وسط حضور القائمين على العمل بالشركة.

حاول أن تختار أنواع الملابس ومستحضرات التجميل التى لا تسبب لك الحساسية، وابحث عن أسباب إصابتك بها.

حظك اليوم برج السرطان:

>على الصعيد المهنى: العمل يتطلب منك اليوم الثقة الزائدة فى فريق العمل حتى تتمكن برفقتهم من إنجاز كل المهام المطلوبة، والوصول إلى النجاح.

على الصعيد العاطفى: لديك الاستعداد اليوم للدفاع عن الشريك فى المشكلة التى تورط بها، هذا الأمر يعزز موقعك لدى الشريك ويزيد من حبه لك وتعلقه بك.

على الصعيد الصحى: عند تناول العشاء احرص على التخفيف من تناول النشويات والحلويات، حتى لا تصاب ببعض الأمراض مثل السمنة.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج الأسد:

>أنت اليوم تشعر بالرغبة فى أن تبقى وحيدًا ولا تريد الاختلاط مع أحد، وهذا الأمر لا يزعج الآخرين ولكنهم يريدون إخراجك من هذه الحالة السيئة، الحب يحتاج دائمًا إلى الاهتمام فحاول أن تمنح حبيبك الشعور باهتمامك به حتى ينمو الحب فى قلبه ويستطيع الحفاظ على الثقة المتبادلة بينكما، هناك بعض الأمور تسبب لك القلق ويظهر تأثيرها على حالتك الصحية، فاحذر من التداعيات.>على الصعيد المهنى: حاول أن تبتعد عن إثارة المشاكل فى نطاق العمل، حتى لا تعود عليك النتائج بالسلب وتفقد ثقة وحب الزملاء.

على الصعيد العاطفى: تشعر اليوم بالاستقرار فى الحالة العاطفية، يقودك إلى إصلاح العلاقات مع الشريك والعمل على تحسين الأجواء.

على الصعيد الصحى: أنت حريص جدًا على استقرار حالتك الصحية، فلا تتكاسل عن أداء التمرينات الرياضية مهما حاول الآخرون ثنيك عن ذلك.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج العذراء:

>ينصحك علماء الفلك اليوم أن تبتعد عن العصبية الزائدة فى الحياة اليومية حتى لا تتفاقم الأمور وتسبب لك التوتر الدائم، حيث يمكن للانفعالات أن تجعلك تتفوه ببعض الكلمات التى قد تجرح مشاعر الآخرين.>حاول أن تغير من نفسك ومن أسلوبك فى التعامل مع الزملاء فى مؤسسة العمل حتى لا تصبح مكروهًا وبالتالى ستصبح الأحوال أكثر توترًا وتعود بالسلب على نظام العمل ككل.>على الصعيد المهنى: حاول أن تتحاور وتتناقش مع زملائك فى العمل حتى تتوصل إلى الأفكار والأنشطة التى تفيدكم كفريق عمل فى مهنتكم.

على الصعيد العاطفى: لابد أن تقتنع بالاقتراحات التى أملاها عليك الشريك وأن تمضى معه الوقت الكافى لتطبيق تلك الاقتراحات وتحسين العلاقة العاطفية القائمة بينكما.

على الصعيد الصحى: تشعر أنك تمتلك الطاقة الزائدة وتريد أن تفجرها فى النشطات المختلفة، اجعل جزءًا من طاقتك فى سبيل تحسين حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>تفكر منذ فترة طويلة فى القيام بأحد الأمور التى تخص عائلتك وأسرتك، وترى أن اليوم هو المناسب للقيام بذلك، افعل ما شئت ولكن تأكد أن ما ستقوم به لن يضر بمن حولك.

تتأخر اليوم عن العمل بسبب الازدحام الشديد وتأزم حركة المرور، وبالتالى لا تلحق بالاجتماع الصباحى للزملاء، حاول أن توضح الأمر للمدير وتأكد أنه سيقدر ذلك لأنك من أصحاب الكفاءة فى العمل.

حظك اليوم برج الميزان:

>على الصعيد المهنى: حاول أن تتمسك بعملك ولا تفكر فى الاستغناء عنه، فليس لديك فرص أخرى للعمل حاليًا، واحرص على بذل الجهد الوفير للتقدم فى المناصب الرفيعة.

على الصعيد العاطفى: لا تلجأ إلى القيام ببعض الأعمال العشوائية بهدف التقرب إلى الشريك، فهو يشعر بالرضا عما تقدمه حتى الآن ولست فى حاجة إلى تقديم المزيد.

على الصعيد الصحى: تجنب العناد فى الأمور التى تخص حالتك الصحية، واحرص على اتباع الارشادات وطرق العلاج التى يقدمها لك الأطباء المختصون.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج العقرب:

>احذر من الثقة الزائدة فى كل الأشخاص من حولك، فقد يحاول أحدهم الوصول إلى شىء يخصك لاستخدامه فى إلحاق الضرر بك، ربما تحتاج إلى تك العمل لفترة والسفر إلى أحد الأماكن الهادئة فى محاولى لصفية الذهن والحصول على الراحة.>حاول أن تفكر فى الكلام الذى يصدر منك للحبيب حتى لا تجرحه بدون قصد.>على الصعيد المهنى: حاول ألا تتخلى عن الثقة فى قدراتك فلديك القدرة على قلب المؤسسة التى تعمل بها رأسًا على عقب من أجل تعديل خطة العمل.

على الصعيد العاطفى: قد تتعرف اليوم على إحدى الصفات الجديدة فى الحبيب ولم تكن تعرف أنه يتصف بها، ولكن الأمر مؤكد لك الآن فحاول التأقلم مع الوضع.

على الصعيد الصحى: أنت فى أفضل حالاتك الصحية، فلا تقلق بشأن نوبة الصداع التى تشعر بها فهى نتيجة قطع مسافات طويلة من السفر.

توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تركز اليوم على الأحوال الشخصية والعائلية، فقد تتلقى اليوم مكافأة نتيجة للأعمال الجيدة التى قمت بها، احرص على تلبية رغبات أسرتك والاطمئنان على أحوالهم.

إذا شعرت ببعض الإرهاق اليوم فهذا يدل على أنك قد اندمجت فى العمل الجاد لفترة طويلة وتحتاج إلى الراحة لبعض الوقت حتى تستعيد النشاط والتركيز.

حظك اليوم برج القوس:

>على الصعيد المهنى: أنت تتميز بالكفاءة العالية فلا تستسلم للأمر الواقع والأحداث الحالية، أنت قادر على النهوض السريع والعودة إلى الإنجازات مجددًا.

على الصعيد العاطفى: يجب عليك العمل خلال هذه الفترة على فهم عقلية الشريك جيدًا ومعرفة صفاته وطباعه التى لم تلاحظها من قبل.

على الصعيد الصحى: إذا أردت أن تتخلص من السمنة الزائدة فعليك أن تمارس العديد من التمرينات الرياضية القاسية، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتلاحظ النتائج.

توقعات علماء الفلك:

>ربما يتخلى عنك الحظ اليوم فتتعثر بعض الأمور التى تقوم بها، فإذا كنت تخطط لمقابلة ما أو امر مهم، حاول أن تؤجله إلى وقت آخر يحالفك الحظ فيه، واحرص على التعرف على من حولك فى العمل جيدًا قبل أن تتخذ منهم أصدقاء لك.

قد يحتاج الحبيب إلى ممارسة العلاقة الحميمة معك اليوم وأنت غير جاهز لذلك، حاول أن تعتذر له بلطافة حتى لا تصيبك البرود معه أو يتفهمها الشريك بمعنى آخر.

حظك اليوم برج الجدى:

>على الصعيد المهنى: ربما تدفعك الحماسة فى العمل إلى الاندفاع وارتكاب الأخطاء، فاحرص على التحكم فى طاقتك وحماسك حتى لا يتكرر الأمر ويسبب لك الأضرار.

على الصعيد العاطفى: لن تتمكن من خداع الحبيب مهما أخفيت مشاعرك الحقيقية تجاهه، من الأفضل أن تصارحه حتى شعر بالارتياح والاستقرار النفسى.

على الصعيد الصحى: احرص على الاعتدال فى تناول الفواكه، وابتعد عن الإكثار منها فى المساء خاصة قبل النوم لتجنب الإصابة بأى نوع من الأمراض.

توقعات علماء الفلك:

>قد تتعرض للكذب من الكثير ممن حولك فلا تجعل ذلك الأمر يفقدك الثقة فى جميع الناس، حاول التقرب ممن تراهم صالحين بعيدًا عن الأشخاص المزيفين وأصحاب الميول الخداعية.

ربما يقف فرق السن بينك وبين الحبيب الذى ارتبطت به مؤخرًا عائقًا أما استمرار العلاقة، فمن المحتمل أن تنشأ بينكما المشكلات بسبب هذا الأمر، فاحرص على إعادة التفكير فى هذا الارتباط.

حظك اليوم برج الدلو:

>على الصعيد المهنى: تجد الأمور اليوم فى مجال العمل أصبحت أكثر دقة ومرونة وهذا يساعدك على إنجاز المهام الموكلة إليك بكل احترافية، وتتمكن من تحقيق الأرباح المادية والمعنوية.

على الصعيد العاطفى: ربما تنساق اليوم وراء رقة الحبيب الذى قد يجذبك للوصول إلى هدف ما، لا تمنحه الثقة الكاملة حتى تتبين لك الأمور جيدًا.

على الصعيد الصحى: قلة النوم والسهر الكثير يسببان لك التعب والإرهاق ويفقدانك القدرة على مواصلة العمل بنفس مستوى الطاقة، فكن أكثر حرصًا على سلامتك واستقرار صحتك.

توقعات علماء الفلك:

>ابتعد عن الضغط على مشاعرك وتأكد أن الأمور فى الحياة العاطفية لا تسير دائمًا على وتيرة واحدة، بل تتعرض للكثير من التقلبات والتغييرات، لا أحد يعرف الطريق إلى استقرار حياتك سواك، فحاول أن تبحث عن البدائل السريعة والطرق التى تقودك إلى تحقيق تلك الخطوة.

الثقة بالنفس هى تذكرتك للدخول إلى مدينة السعادة لتجد الكثير من الأشخاص الذين يحملون لك المشاعر الطيبة، ولكن حاول الابتعاد عن أى شىء يسبب لك التعب.

حظك اليوم برج الحوت:

>على الصعيد المهنى: لابد من الانتباه إلى تصرفاتك فى محيط العمل فقد تتسبب فى خصومة مع أحد الزملاء لا يمكنك تعويضه، وحاول أن توثق علاقتك بجميع الزملاء.

على الصعيد العاطفى: تحل بالجرأة فى اتخاذ القرارات الحاسمة التى تتعلق بالأمور الخاصة بعلاقتك مع الشريك، وابتعد عن التسرع فى مثل تلك الأمور فهو مرفوض نهائيًا.

على الصعيد الصحى: يمكنك الوصول إلى الجسم الرياضى الرشيق الذى تبحث عنه من خلال اتباع حمية غذائية مناسبة وممارسة العديد من التمرينات الرياضية الملائمة.

توقعات علماء الفلك:

>لا تحلم أن تكون مثاليًا فى كل شىء فلابد أن يخطئ المرء فى أحد الأمور الحياتية اليومية، ولكن الأهم أن يتعلم الشخص من أخطائه حتى لا يكررها ثانية، قد تلاحظ أن مديرك فى العمل لا يشعر بالرضا تجاهك ولا يراعى إنجازاتك فى التقارير التى يقدمها عنك لرئيس العمل، فحاول أن تتحدث معه لمعرفة أسباب ذلك.