احذر.. المكسرات وحقن الجيم والتدخين.. أهم أسباب الإصابة بسرطان الكبد

سرطان الكبد أحد أهم الأورام الخطيرة التى أصبحت تهدد كثيرا من المصريين، وكثير من العادات غير الصحية قد تقودك للإصابة بهذا المرض اللعين، مما يوضح أنه لا مفر من العيش بأسلوب الحياة الصحى، والاعتماد على أنظمة غذائية وبدنية صحية.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أوضح خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن سرطان الكبد يصيب البعض لأسباب كثيرة، ولكن لا يمكن أن نغفل بعض العوامل المساعدة التى تزيد من فرص الإصابة به.

وتابع منيسى توضيحه لبعض العوامل التى تعزز فرص الإصابة بسرطان الكبد، ذاكرا بعضها:

>- تناول اللب والمكسرات بكثرة وإفراط شديد، قد يعرضك للإصابة بسرطان الكبد، لأن مادة الافلاتوكسين تنمو داخل تلك النوعيات من الأغذية، ما يجعلها تزيد من فرص الإصابة به.

>- التدخين أحد أهم الأسباب التى تزيد فرص الإصابة بسرطان الكبد بشكل خاص.

>- زيادة نسب الحديد فى الكبد فد ينذر بزيادة فرص الإصابة بسرطان الكبد أيضا.

>- الشراهة فى تناول اللحوم الحمراء بأنواعها، والأطعمة المشوية المحروقة ذات الطبقات السوداء، ترفع نسب الإصابة به.

>- تعاطى هرمونات النمو، وهرمونات الذكورة بإفراط ودون تقنين أو غرض طبى، داخل صالات الجيم يرفع نسب الإصابة بسرطان الكبد.

>- تناول الخمور والكحوليات سبب داعم للإصابة بسرطان الكبد.