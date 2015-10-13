تعرف على علامات إصابة كبار السن بالزهايمر.. تبدأ بالاكتئاب واضطراب الذاكرة

مرض الزهايمر

>

أهم علامات الإصابة بمرض الزهايمر

>

الزهايمر أحد أمراض الشيخوخة التى تصيب الأشخاص عند التقدم فى العمر ويؤثر على قدرة الشخص على التركيز والانتباه للأشياء والأمور حوله مما يتسبب فى نسيانه لبعض المواقف الهامة من ذكرياته وحياته.يقول الدكتور ياسر يسرى أخصائى الطب النفسى بطب قصر العينى، إن الزهايمر أحد أشهر أمراض الشيخوخة التى تصيب كبار السن حيث تزيد فرص الإصابة بالمرض بعد سن 65 عامًا وحتى الآن لم يعرف السبب وراء الإصابة بالزهايمر إلا أنه وجد أن هناك بعض التغيرات الكيمائية والبيولوجية التى تحدث فى المخ تساهم فى حدوث ضمور فى الخلايا التى تسبب الزهايمر.ويستكمل د. ياسر قائلا: "هناك بعض الأعراض التى تعطى بعض المؤشرات لإصابة كبار السن بالزهايمر وأهمها":>1)اضطراب الذاكرة .>2)اضطرابات سلوكية .>3)اضطرابات فى التفكير.>4)اضطراب بالنوم والشعور بالأرق.>5)فقدان القدرة على التركيز .>الاكتئاب والزهايمر>ويتابع د. ياسر قائلا" عادة يصاحب مريض الزهايمر الإصابة بالاكتئاب وعدم إدراكه للأشياء حوله مما يثير انفعالاته بسبب عدم تذكره لبعض الأماكن والأشخاص ومكان متعلقاته الشخصية".

وأضاف د. ياسر: يجب على الأشخاص المحيطين بكبار السن فى حال ملاحظتهم ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة عرضهم على الطبيب المختص لتجنب تدهور حالتهم الصحية".