أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على علامات إصابة كبار السن بالزهايمر.. تبدأ بالاكتئاب واضطراب الذاكرة

Google+ Print
تعرف على علامات إصابة كبار السن بالزهايمر.. تبدأ بالاكتئاب واضطراب الذاكرة تعرف على علامات إصابة كبار السن بالزهايمر.. تبدأ بالاكتئاب واضطراب الذاكرة
الزهايمر أحد أمراض الشيخوخة التى تصيب الأشخاص عند التقدم فى العمر ويؤثر على قدرة الشخص على التركيز والانتباه للأشياء والأمور حوله مما يتسبب فى نسيانه لبعض المواقف الهامة من ذكرياته وحياته.

مرض الزهايمر
>

يقول الدكتور ياسر يسرى أخصائى الطب النفسى بطب قصر العينى، إن الزهايمر أحد أشهر أمراض الشيخوخة التى تصيب كبار السن حيث تزيد فرص الإصابة بالمرض بعد سن 65 عامًا وحتى الآن لم يعرف السبب وراء الإصابة بالزهايمر إلا أنه وجد أن هناك بعض التغيرات الكيمائية والبيولوجية التى تحدث فى المخ تساهم فى حدوث ضمور فى الخلايا التى تسبب الزهايمر.

أهم علامات الإصابة بمرض الزهايمر
>

ويستكمل د. ياسر قائلا: "هناك بعض الأعراض التى تعطى بعض المؤشرات لإصابة كبار السن بالزهايمر وأهمها":
>1)اضطراب الذاكرة .
>2)اضطرابات سلوكية .
>3)اضطرابات فى التفكير.
>4)اضطراب بالنوم والشعور بالأرق.
>5)فقدان القدرة على التركيز .
>الاكتئاب والزهايمر
>ويتابع د. ياسر قائلا" عادة يصاحب مريض الزهايمر الإصابة بالاكتئاب وعدم إدراكه للأشياء حوله مما يثير انفعالاته بسبب عدم تذكره لبعض الأماكن والأشخاص ومكان متعلقاته الشخصية".

وأضاف د. ياسر: يجب على الأشخاص المحيطين بكبار السن فى حال ملاحظتهم ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة عرضهم على الطبيب المختص لتجنب تدهور حالتهم الصحية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365