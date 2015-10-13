مهند النعيمى: وسائل إعلام خارجية تنقل صورة مغلوطة عن مصر

قال مدير عام وكالة أنباء البحرين مهند النعيمى إن بعض وسائل الإعلام الخارجى تنقل صورة غير صحيحة ومغلوطة عن مصر ، ومع ذلك فالجميع يثق ثقة راسخة بأن مصر ستبقى قوية دائما ورمزا للعروبة.

جاء ذلك على هامش مشاركة مدير وكالة الأنباء البحرينية فى فعاليات الجمعية العامة لإتحاد وكالات أنباء دول البحر الأبيض المتوسط (أمان) بمدينة شرم الشيخ ، بدعوة وتنظيم من وكالة أنباء الشرق الأوسط ، تحت شعار (الإعلام فى مواجهة الإرهاب) ، وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأضاف النعيمى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن المؤتمر الخاص بوكالات أنباء دول البحر المتوسط يعد فرصة لتبادل الخبرات ، وقد اعتادنا دائما أن يكون لمصر الدور الريادى وخاصة فى المجال الإعلامى.

>ويدير فعاليات المؤتمر ـ التى تستمر حتى يوم غد الثلاثاء ـ الأستاذ علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، بحضور رؤساء وكالات أنباء من قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا ، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، ورئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير صلاح الدين عبد الصادق ، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى أسامة هيكل.

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