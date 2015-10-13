مسئول كويتى: إبرام اتفاق مبدئى مع إيطاليا لشراء مقاتلات "يوروفايتر"

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، إن اتفاقا مبدئيا أبرم بين دولة الكويت وإيطاليا عبر وزارتى الدفاع لدى البلدين لشراء المقاتلات الأوربية (يوروفايتر).

وقال الجار الله، فى تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل السفارة الإسبانية بالعيد الوطنى مساء أمس الاثنين، إن الكويت وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاقية مع إيطاليا باعتبارها الممثل لمجموعة دول التحالف المصنعة للمقاتلة الأوربية.

وأوضح أن مجموعة دول التحالف المصنعة تضم أسبانيا التى هى جزء مهم من هذه المجموعة، مشيرا إلى أن "إسبانيا أبدت ارتياحها لهذا التوقيع المبدئى ومن المؤكد أنها تتطلع إلى التوقيع النهائى قريبا".

وأشاد الجار الله بالعلاقات الثنائية المتطورة والمميزة بين الكويت وأسبانيا، مؤكدا "إننا نتطلع إلى استمرار العلاقات الثنائية ولتوسيع أفاق التعاون"، مستذكرا بكل تقدير الموقف الأسبانى الداعم للحق الكويتى خلال فترة الغزو العراقى على الكويت.

كما أكد حرص دولة الكويت على التواجد فى السوق الأسبانى "والذى يحتوى على الكثير من فرص الاستثمار"، منوها بأهمية المجال السياحي، حيث يتوافد عدد كبير من السياح الكويتيين إلى أسبانيا و هذا العدد يتزايد سنويا".

وعن الدعم الإسبانى لإعفاء مواطنى الكويت من تأشيرة (شنجن)، قال الجار الله إن "إسبانيا من ضمن الدول التى تسعى إلى إعفاء الكويت من (شينجن) وهناك خطوات كبيرة تحققت بهذا المجال"، معربا عن تقدير الكويت للجهد الذى تبذله إسبانيا فى هذا الصدد.

يذكر أن حكومتى دولة الكويت وإيطاليا أعلنتا، فى بيان مشترك فى 11 سبتمبر الماضى خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى إلى إيطاليا - عن نوايا الكويت لشراء طائرات (يوروفايتر).

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