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توفيق عكاشة ببنى سويف: البلاد تمر بحالة سيئة والرئيس لن يغير الأوضاع بمفرده

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توفيق عكاشة ببنى سويف: البلاد تمر بحالة سيئة والرئيس لن يغير الأوضاع بمفرده توفيق عكاشة ببنى سويف: البلاد تمر بحالة سيئة والرئيس لن يغير الأوضاع بمفرده
قال الإعلامى توفيق عكاشة: "إننا شركاء فى الوطن ولسنا عبيدا فيه"، موضحا أن البلاد تمر بحالة اقتصادية وأمنية سيئة، والرئيس عبد الفتاح السيسى لن يغير الأوضاع بمفرده، مطالبا المواطنين بعدم الإنصات إلى من يروجون إشاعات دعم الدولة ومؤسسة الرئاسة لمرشح بعينه وقال: "على الجميعهم المشاركة بأصواتهم فى الانتخابات القادمة لاختيار من يمثلهم فى البرلمان"، مؤكداعلى نزاهة الانتخابات القادمة فى ظل إشراف قضائى كامل.

وأشار عكاشة خلال مؤتمر جماهيرى بميدان المديرية القديم (الشهداء) أقيم مساء أمس لدعم المرشح المستقل أحمد محمد عبدالحميد الزينى بدائرة بندر ومركز بنى سويف، إلى أن البرلمان القادم لا يشبه برلمان صفوت الشريف أو الكتاتنى بل برلمان الشعب المصرى، معللا ذلك بأنه سيكون أغلب نوابه من مفجرى ثورة 30 يونيو التى حمت البلاد من الجماعة الإرهابية.

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مصر 365