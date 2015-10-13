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مرشح "الدخيلة" بالإسكندرية: على الشباب المشاركة فى العمل السياسى

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طالب مصطفى جمعة الطلخاوى، المرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، الشباب بضرورة المشاركة فى العمل السياسى لبناء مستقبلهم بأيديهم.

وعبر "مصطفى" فى المؤتمر الذى نظمه مساء أمس بمنطقة العجمى، عن استيائه من الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات الانتخابية، قائلاً: إنها تمثل ضعف المرشح وليس قوته.

وأكد "مصطفى" على ضرورة محاسبة المقصرين فى بناء المجتمع وأن الشباب هم أمل المستقبل وبداية المستقبل السليم لمصر وأن الشباب هم أصحاب المشكلة وهم الأجدر بحل مشاكلهم.

وقال "مصطفى" إن عصب الدولة الفترة القادمة هو الاقتصاد ولابد من التركيز على تنميته ويجب على كل شخص المشاركه فى التوعيه والتثقيف على ضرورة المرحلة القادمة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365