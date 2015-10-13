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مرشح الوفد بشبرا الخيمة: تشريعات قوانين الإدارة المحلية من أهم أولوياتى

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أكد المهندس محمود عطية مرشح حزب الوفد لمجلس النواب عن دائرة حى غرب شبرا الخيمة أن من أهم أولوياته تشريعات وقوانين الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمطالبة بتغييرها حال فوزه فى انتخابات البرلمان، لأن ذلك سينصب فى النهاية على خدمة الأهالى.

وقال "عطية" خلال جولة انتخابية فى حى غرب شبرا الخيمة مساء أمس إنه يدخل الانتخابات معتمدا على علاقاته الطيبة بجميع عائلات الدائرة وكذلك تاريخه وخدماته داخل الدائرة، وطالب أبناء الدائرة بالخروج والتصويت فى الانتخابات واختيار المرشح الأفضل لأن البرلمان القادم سيتحمل هم التشريع ورسم خارطة التشريع والقوانين للمرحلة القادمة فيجب على الناخب اختيار المرشح الأصلح للتشريع والخدمات وليس للخدمات فقط.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365