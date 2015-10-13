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مرشح برلمانى بقنا: على الدولة سن قوانين وفقًا لاحتياجات المواطن

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مرشح برلمانى بقنا: على الدولة سن قوانين وفقًا لاحتياجات المواطن مرشح برلمانى بقنا: على الدولة سن قوانين وفقًا لاحتياجات المواطن
قال اللواء جمال عبد العال، المرشح البرلمانى عن دائرة أبو تشت فى محافظة قنا، إن الصعيد مهمش منذ سنوات طويلة، وعلى الدولة أن تسن القوانين وفقًا لاحتياجات المواطن.

وأوضح عبد العال فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن ضعف القوانين يجبر المواطن على مخالفتها، لافتًا إلى أن الدولة تسن قوانين دون النظر لاحتياجات المواطن، فتجبره على مخالفتها، فعلى البرلمان القادم أن يعيد النظر فى كل القوانين التى تقف فى وجه احتياجات المواطنين.

وأشار عبد العال إلى أن هناك خلل بالجهاز الإدارى للدولة، وعلى البرلمان القادم أن يشن حربًا على الفساد، بدءًا من الوساطة حتى الرشوة.

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