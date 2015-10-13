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بالصور.. ضبط 3 متهمين بتصنيع خمر "عرق البلح" بسيوة

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تمكن ضباط قسم شرطة سيوة، من القبض على 3 متهمين بتصنيع خمر "عرق البلح" بطريقة بدائية وبدون ترخيص، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة وكمية من الخمور المصنعة.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة سيوة، بضبط "إبراهيم.ا.ا، 55 سنة، موظف"، مقيم سيوة ضبط فى حالة سكر بين و"صالح.ا.ع، 31 سنة" موظف، مقيم سيوة، ضبط فى حالة سكر بين و"إسماعيل.ع.ع، 28 سنة، مزارع"، مقيم سيوة، متهم بإدارة مصنع لتصنيع الخمور المحلية "عرق البلح" بدون ترخيص وتم ضبط آلات التصنيع و2 قارورة كبيرة تسع 20 لترا بداخل كل واحدة كمية من الخمور المصنعة.

بمواجهة الأول والثانى أكدا أنهما قاما بشراء الخمور من الثالث، وبسؤاله اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور المحلية وبيعها للمواطنين.

تم التحفظ على أدوات التصنيع والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم جنح سيوه وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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