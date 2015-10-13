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ضبط شقيقين قبل ترويجهما 15 كيلو جرام بانجو بالشرقية

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ضبط شقيقين قبل ترويجهما 15 كيلو جرام بانجو بالشرقية ضبط شقيقين قبل ترويجهما 15 كيلو جرام بانجو بالشرقية
تمكن رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط شقيقين قبل ترويجهما 15 كيلو جرامًا من نبات البانجو المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، يفيد بقيام الرائد أحمد بهى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية بضبط "منصور س.ح.س"، 36 سنة عاطل، ومقيم أبو صوير الإسماعيلية، وشقيقه "فيصل"، 20 سنة، عاطل أثناء قيادتهما السيارة رقم ط ص ل 2448 ملك الأول بمنطقة مفارق أبو نصار مركز فاقوس، وبحوزتهما 4 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن 15 كيلو جرامًا.
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