ندوة الثلاثاء:داء السكري يهدد ستة ملايين مواطن

وصلت نسب الإصابات بمرض السكّري في المملكة وفق إحصائيات رسمية إلى نحو أربعة ملايين مواطن، نصفهم لا يعلمون أنهم مصابون بهذا المرض، في حين يضاف إلى هذا الرقم نحو مليوني مواطن في مرحلة ما قبل السكّر نصفهم في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 18 سنة، ليكون إجمالي المصابين والمهددين بالإصابة بهذا الداء نحو ستة ملايين مواطن.

وأمام هذه الأرقام المخيفة ونسب الإصابة السنوية المتزايدة لهذا «القاتل البطيء» وتبعات المرض الخطيرة على صحة الفرد يضاف حجم العبء الاقتصادي الهائل الذي يكلف الدولة أرقاما فلكية بطرائق مباشرة وغير مباشرة تستنزف معها جزءا كبيرا من ميزانيات الصحة لهذا المرض، الذي يتجاوز حجم الانفاق عليه 13 مليار ريال، ما يستدعي وجود إستراتيجية شاملة للوقاية قبل العلاج؛ لحماية المجتمع من هذا الداء عبر إنشاء هيئة وطنية عليا لتوحيد الجهود وتنسيقها في هذا الصدد، ووضع خطط قابلة للتنفيذ ومتابعتها إذ إن المسؤولية هنا ليست على عاتق وزارة الصحة فحسب، بل تشترك معها وزارات البلديات في خلق مزيد من محفزات المشي وممارسة الرياضة التي تفيد كثيرا في تغيير النمط السلوكي لحياة المواطن، كما تشترك وزارات التجارة والصناعة في التصدي للمركبات الغذائية الضارة بصحة الفرد، وعلى رأسها زيوت الطبخ.

كما يأتي الدور أيضا على وزارة التعليم ورعاية الشباب في تغيير نمط الحياة وتعزيز صحة الفرد وتنمية الوعي لديه بما يشكل خطرا على صحته، وكل ذلك لا يتأتى من دون أن تكون صحة المجتمع من ضمن مسؤوليات هذه الجهات الرئيسية في كل خططهم وإستراتيجياتهم.

وبتعاون هذه الجهات وغيرها نستطيع أن نوجد الفارق ونقلل من نسب الإصابات المتزايدة إذ لا يخلو منزل ولا أسرة في المملكة حاليا من شخص أو أكثر مصاب بداء السكري، أو السمنة ذات الارتباط الوثيق بهذا المرض، بل سجلت نسب الاصابة بين الاطفال أرقاماً عالية، تهدد الجيل المقبل، وتتطلب التحرك العاجل لمواجهتها قبل فوات الأوان.

«ندوة الثلاثاء» لهذا الاسبوع تناقش مرض السكري وإحصائيات الإصابة به بين افراد المجتمع وإستراتيجيات مواجهته وسبل تطبيقها عملياً.

ننتظر إنشاء هيئة وطنية عليا لتنسيق الجهود ووضع سياسات المواجهة والوقاية ومتابعة تنفيذها

د. خوجة: السكّري أصبح «وباءً» بمعنى الكلمة.. وحجم الإنفاق يصل إلى 13 ملياراً

وباء وهاجس كبير

في البداية قال د. توفيق خوجه: لقد اثبتت الدراسات الوبائية والصحية المبكرة في دول مجلس التعاون أن داء السكري اصبح يشكل وباء بمعنى الكلمة ويسبب هاجسا كبيرا في دول مجلس التعاون، وقد بلغت نسبة الاصابة تقريبا ما بين ١٢-٢٥٪ وبعض الدراسات تؤكد أن نسبة الاصابة ٢٨٪ وهذه الدراسات أثبتت أن النسبة العليا في المملكة والامارات وقد تفاقمت المشكلة مؤخرا بعد أن اثبتت الدراسات بشأن المسح الصحي العالمي التي نفذته المملكة وعمان والكويت وقطر أن النسبة في زيادة مطردة في هذه الدول بل ان في عمان نجد زيادة بنسبة ١،٥-٢٪ سنويا بالاضافة الى الدراسات التي نشرت مؤخرا فيما يسمى بالنهج المتدرج اثبتت كذلك ان نسبة الاصابة بين الاطفال اصبحت في تزايد مستمر وذلك لزيادة نسبة السمنة لدى الاطفال خصوصا في دولة الامارات المتحدة ومملكة البحرين، كما نجد انه يموت من داء السمنة فقط على مستوى العالم ٤ ملايين ونصف المليون مريض سنويا ومعه ارتفاع الشحوم التي لها علاقة بالسمنة ويبلغ عدد الذين يموتون بسبب الشحوم ٢ مليون نتيجة زيادة الكوليسترول والبدانة وزيادة الوزن، مؤكدا ان التكلفة الاقتصادية للسمنة وداء السكري قد ترتفع الى ما يزيد على ٤٧ تريليون دولار خلال العقدين القادمين، اذن الامر مفجع مما حتم علينا اقامة المؤتمرالعالمي لامراض السمنة والسكري الذي سيطرح قضايا عديدة ليس فقط في الجانب العلاجي بل بإقامة الشراكة بين كافة الجهات، لان هذه المشكلة تعد مشكلة امة وليست قضية وزارة الصحة وحدها والجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي وتأثيره وغير الجهات الاخرى عدا وزارة الصحة في تناول هذه القضية وكيف نعمل على تعديل سلوكياتنا، وهذا يحتاج الى تعاون العديد من الجهات مثل وزارة التعليم واجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعديل سلوكياتنا ونشر مبدأ النشاط البدني.

د. الحربي: العبء المالي المباشر وغير المباشر لعلاج المرض بلغ أرقاماً فلكيّة !

د. الحسن: الارتباط بين السكّري والسمنة وثيق.. والكشف المبكر قد يؤخر المرض لسنوات

التركيز على النشء

واشار د. خوجة الى التركيز على النشء القادم لان الدراسات اثبتت ان كل واحد من خمسة اشخاص مصاب بالسكر داخل المجتمع السعودي، وكل رابع سعودي لديه زيادة في السمنة وكل ثلاثة اشخاص سعوديين نجد شخصا واحدا منهم مصابا بزيادة الوزن، لهذا يجب علينا ان نعمل على اقامة المؤتمرات حتى نقي الجيل القادم ونحسن جينات الجيل القادم من مقاومة داء السمنة وداء السكري.

واضاف كذلك نحن نحتاج الى عمل وطني متكامل لتناول هذه القضية ولا يترك الامر لوزارة الصحة وحدها، ومن هذا المنطلق سيتناول المؤتمر مبدأ الشراكة.

خطوات خليجية

وحول الخطوات التي اتخذها مجلس وزراء الصحة بدول الخليج من اجل الشراكة في هذا المجال، اجاب د. خوجة بقوله: هناك العديد من المؤتمرات التي سبق ان عقدت لداء السكري، اذ نحن ومنذ عام ٢٠٠٣م نعقد المؤتمر عن داء السكري وكان اقوى مؤتمر عام ٢٠٠٧م ومؤتمر آخر عقد في سلطنة عمان والامارات وقطر، وهذا هو المؤتمر الثاني الذي يعقد في المملكة وكل هذه المؤتمرات اما ان يكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هو المنظم الاساسي للمؤتمر تنظيما ورعاية واللجنة العلمية او يكون مشاركا، كرئيس لدراسة علمية او مشاركا، ومن المعروف ان مجلس وزراء الصحة عقد الى الآن ١١ مؤتمرا لمناقشة هذه القضية على مستوى دول مجلس التعاون ولكن الى الآن مازالت المعلومة في كيفية تناول هذه القضية في دول مجلس التعاون لم تصل إلى المستوى بحيث تكون هذه القضية قضية مجتمع او قضية الامة او قضية الوطن ككل، لذلك حاولنا مع وزراء صحة دول الخليج ان ترفع هذا الامر في عام ٢٠١١ الى قادة دول مجلس التعاون، وقد صدر من قبل القمة القادمة التزام سياسي بان يكون لمكافحة داء السكري والسمنة والامراض القلبية والوعائية والامراض غير المعدية اولوية قصوى في كافة مؤشرات التنمية الوطنية، وبناء عليه صدرت اربعة قرارات من القادة الخليجيين وذلك بأن تساعد وزارات الصحة في الوقاية وتعزيز الصحة وتخصيص موارد مالية اضافية لوزارات الصحة لمكافحة داء السكري والامراض غير المعدية، مثل السمنة وامراض القلب وكذلك ايجاد النظم والابتكارات الابداعية داخل المدارس او داخل الكليات، وحث بعض الجهات غير وزارة الصحة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة في ترسيخ السلوكيات الصحية في الغذاء، مؤكدا ان هذا من اهم اسباب الدعم التي وجدناها من القادة الخليجيين في تحقيق بعض محاور الخطة الاستراتيجية لمكافحة داء السكري والسمنة، الا ان الامر مازال في بداياته والسبب؛ اننا عملنا في المكتب التنفيذي مؤشرات اداء لمتابعة الدول ووجدنا في دول مجلس التعاون تقدما جزئيا في عملية مكافحة داء السكري والسمنة ووجدنا كذلك ان افضل تقدم تم في مجال مكافحة داء السكري والسمنة في سلطنة عمان ودولة الامارات، اما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فمازال العمل فيها اما جزئي خارج وزارة الصحة او لم يتم حتى الان، وهذا ما جعلنا ننظم مثل هذا المؤتمر من اجل اعادة لفت انتباه متخذي القرار ان هناك فجوة وانها تحتاج الى ردم من اجل سد الثغرات، وهذه الثغرات تقع خارج نطاق وزارة الصحة ونحتاج كذلك من وزارات الصحة ان تحور مفهومها لهذه القضية من مرض الى كيفية حماية المجتمع من اصابته بهذا الداء منذ البداية.

د. البديوي: التوعية قاصرة ونمط الحياة لدينا يجب أن يتغيّر

العمري: الجميع شركاء في التغيير.. حكومة ومجتمعاً وقطاعاً خاصاً

مفهوم الوقاية

ويرى د.خوجه ان معظم برامجنا التي يتم تطبيقها في وزارات الصحة منذ سنوات هي برامج علاجية ولذلك نريد ان ننتهج منهجا سبق ان بيناه في العديد من الاعلانات والمؤتمرات، وهو ان تكون خطة مكافحة داء السكر والسمنة معتمدة على مفهوم الوقاية والصحة حيث مازال هذا المفهوم للاسف الشديد حتى الآن بعيدا عن تحول وطني واضح حيث نجد ان دولتين فقط نفذتا هذا الامر وهما البحرين والكويت، اذ انشأت البحرين مجلسا اعلى لتعزيز الصحة بمعنى ان كل الدوائر بما فيها وزارة الصحة تقوم بدور تعزيز صحة المواطن، والكويت كذلك انشأت لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، اما قطر فقد اعادت هيكلة النظام الصحي بشكل عام على مفهوم الصحة العامة والوقاية ونحن نريد للنظام الصحي في المملكة وبقية دول مجلس التعاون ان يتحول من نظام علاج الامراض الى نظام تعزيز الصحة ونظام مكافحة الامراض مع الاستمرار في عملية معالجة الامراض، وهذا الامر يتطلب تغيير الفكر وتغيير التوجه لدى راسمي السياسات في وزارة الصحة، مضيفا وعلى ذلك نتوقع ان نخرج من هذا المؤتمر بوثيقة مهمة في كيفية ربط كل المواثيق السابقة والمؤتمرات الماضية، ومشاركة جميع منظمات المجتمع المدني ووزارات الصحة بأن ياخذوا هذا الامر كمشكلة وطنية وليست مشكلة خاصة بوزارات الصحة.

وأضاف: عندما عرض الامر الى معالي وزير الصحة م. خالد الفالح خلال الاسبوع الثاني من تعيينه، تحمس الى ابعد الحدود وابدى كل الدعم لهذا الموضوع ووجه كل مسؤولي وزارة الصحة بدعم ومساعدة منظمي المؤتمر ووعدنا بمخاطبة جميع الوزارات التي لديها علاقة بهذا المرض لحضور هذا المؤتمر، ولانغفل حقيقة اهمية دور الجهات من خارج وزارة الصحة مثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتحديد دور وزارتي التعليم والصناعة بالتأكيد على الحد من الاملاح في المواد الغذائية المصنعة والتقليل من الدهون المهدرجة التي الحقت الاذى بصحة المجتمع السعودي واذا لم تتداركها فانه لا تستطيع اي حكومة او اي دولة في العالم ان تواجه مثل هذه الكارثة وانه اذا لم نضع برامج استباقية معتمدة على المجتمع في الوقاية وتعزيز الصحة لن نستطيع ان نواجه هذا التحدي.

آثار صحية واقتصادية

وفي سؤال للزميل محمد الغنيم عن حاجتنا أمام هذه الارقام إلى استراتيجية جديدة أو خارطة طريق جديدة لمواجهة هذا الداء ودعم أساليب المواجهة والبحث العلمي، أجاب د. سعود الحسن قائلاً: في الحقيقة نحن في الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع لدينا اهتمام بداء السكري منذ فترة طويلة، حيث أنشأنا المركز الوطني للسكر عام ٢٠٠٧م وإلى الآن ما زال يعمل ويقوم على تدريب العالمين الصحيين على المفاهيم الجديدة لمرضى السكري حيث وجدنا أن كثيراً من الأطباء يعالج بالمفاهيم التي درسها في كلية الطب بينما هذه المفاهيم يطرأ عليها التغيير كل سنة، والأدوية كذلك تتجدد، وطرق العلاج يطرأ عليها التجديد كذلك نجد أن المنظمات العالمية للسكري تخرج سنوياً سياسات وإجراءات وأدلة لمرضى السكري، وهذه الأدلة تجري عليها سنوياً تحديثات بحيث يتم تغيير المعلومات الموجودة فيها لهذا نحن مهتمون بهذا الجانب بسبب أن نسبة الإصابة بمرض السكري لدينا من أعلى النسب في دول العالم، ونسعى لتحسين الوضع بأي أسلوب نراه مجدياً ولكن الجانب الذي يمكن أن نقوم به هو تكثيف التدريب بالنسبة للعاملين، وتحسين مستويات الأطباء والعاملين الصحيين، ولقد عملنا على ذلك لفترات طويلة جداً ولكن للأسف تمحورت القضية عندنا بسبب وجود مشكلة كبيرة في جميع دول الخليج بما فيها المملكة وهذه المشكلة تتمثل في أن وزارة الصحة وحدها لست هي الجهة الوحيدة المنوط بها كل جوانب مكافحة مرض السكري والسمنة، ولم نستطع الفصل بين السمنة والسكري لأن ارتباطهما الطبي قوي جداً ونسبة مرض السكري في الأشخاص المصابين بالسمنة عالية كما ان نسبة السمنة لدى مرضى السكري عالية كذلك، مقارنة بالأشخاص الطبيعيين، إذاً الارتباط بين السكري والسمنة هو ارتباط وثيق جداً لذلك رأينا أن نربط بينهما لأن وسائل الوقاية في الحالتين متشابهة وكذلك العلاج في كثير من الحالات متشابهة من حيث الوقاية والعلاج، وكان الهدف من الدمج بين السكري والسمنة هو الخروج بتوصيات من الممكن تطبيقها وبطريقة أكثر عملية، إضافة إلى ذلك اتجهنا صوب الجهات الأخرى التي تقع خارج مسؤليات وزارة الصحة، حيث استعنا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهم يعملون معنا منذ بداية التنسيق، ولديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي وضعنا تصوراً للمؤتمر واتفقنا على شعار المؤتمر وهو (الشراكة في التغيير) وذلك لتعميم المفهوم لأن مرض السكر ليس من مسؤولية وزارة الصحة فقط وليس من مسؤولية الطبيب ولا من مسؤولية الوزير وحده، وإنما هي من مسؤولية المجتمع بقطاعاته المختلفة.. مسؤولية البلدية من خلال توفيرها أماكن الممشى ومسؤولية التغذية السليمة، ومسؤولية وزارة التعليم في تعليم وتدريب الأطفال على تناول الأكل الصحي السليم من أجل الوقاية.. كذلك مسؤولية الأمانات لتوفير مواقع الأماكن الترفيهية التي تساعد على المشي، ومسؤولية وزارة التجارة في منع الأغذية المسببة لهذا الأمر، والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة وداء السكري، وهناك جهات ووزارات أخرى لها ارتباط وثيق بهذا الجانب مثل وزارة الصناعة في الجانب المتعلق بصناعة الأغذية، والهدف من الشعار هو أن يرتبط الجميع بهذا المفهوم، وأن الأمر لا يتعلق بجهة دون أخرى، وحتى نستطيع أن نقلل من انتشار السمنة وداء السكري الذي نراه منذ التسعينيات تزداد نسبة الإصابة سنة بعد سنة دون أن نلاحظ أي انخفاض في نسبة الاصابة، مما دعا منظمة الصحة العالمية أن تعلن من خلال موقعها أن عام ٢٠٣٠م ستكون نسبة المصابين في دول الخليج ما بين ٤٠ - ٥٠٪ فهذه نسبة مهولة ومخيفة مما سينعكس آثارها السلبية على النظام الصحي والنظام الاقتصادي في الدول الخليجية.

زيادة مستمرة

وأضاف أن الاستراتيجيات التي تم تطبيقها لم تكن كافية، ولا ننسى أن هناك استراتيجيات كثيرة تم إقرارها، إضافة إلى مؤتمرات عديدة عقدت ولكنها للأسف لم تكن كافية، والدليل أن نسب الإصابة لم تقف حتى الآن عند حد معين، بل في ازدياد مخيف لهذا نحن في حاجة إلى طرق وأساليب جديدة في إجراء بحوث عديدة في هذا الجانب ومن المعلوم أن الأبحاث عن السمنة والسكري لدينا أقل من المطلوب بكثير لذلك نحن بحاجة إلى ضخ أموال في مجال البحوث لكي نتعرف على أسباب انتشار السمنة والسكري في دولتنا ومجتمعاتنا بهذه النسب العالية ومطلوب أن يتم تكرار إجراء البحوث لعدة مرات وفي مناطق ومدن عديدة مثل جدة ونجران وحائل والدمام وتبوك والرياض وغيرها ممن المدن، وفكرة المؤتمر تقوم على البحث عن طرق جديدة تستخدم الشراكة إضافة إلى المبادرات الجديدة التي يمكن أن تساعد في إيقاف هذه النسبة الكبيرة من المصابين بداء السكري والسمنة.

تغيير نمط الحياة

وفي سؤال عن كيفية وقاية الإنسان لنفسه من داء السكري، قال د. وليد البديوي: من الملاحظ أن كثيراً من الناس يرون أن داء السكر هو مشكلة بين طبيب ومريض، ولذا أرى أن يتم تغيير مفهوم مريض السكري وطبيب مرض السكري لأن مرض السكري يحتاج إلى فريق طبي برئاسة المريض نفسه، وقد كانت إحدى الاستراتيجيات تركز على أن يتحرك النظام تجاه مرضى السكري، لكننا نريد الآن يتحرك جميع المجتمع بصورة عامة تجاه مكافحة مرض السكري، وفي الحقيقة نحن نتحدث في هذه الندوة عن أشياء خطيرة لأننا نلاحظ أن الناس بدأوا من خلال أجهزة الاتصال يتحدثون عن السكري ويتخوفون منه وأصبح لدى الناس قلق كبير من داء السكر لهذا أرى أنه لا بد من توظيف هذا القلق من مرض السكري في التحذير من هذا المرض والتركيز على الوقاية منه، ونحن بدورنا نريد أن تكون الوقاية على أسس تضع المسؤولية في يد المريض في الدرجة الأولى ثم في يد المجتمع، ونطلب من المجتمع أن يعي خطورة مرض السكري بصورة عامة، والأمر الرئيسي أن يتم تغيير نمط الحياة.

وفيما يتعلق بالوقاية من مرض السكري فإنه عندما أتقي مرض السكري حتماً سأقي نفسي من أمراض كثيرة مثل الوقاية من الضغط، والوقاية من السمنة، وهذا يجعلنا نتحدث عن نمط الحياة وما يتعلق بها من طريقة الأمل، وطريقة الحياة اليومية من التحرك ونوعية الحركة لأن هناك نوعاً معيناً من المشي يفيد في مرض السكري لهذا نجد أن الناس يحتاجون إلى توعية من مرض السكري من خلال نمط الحياة اليومية إذ نجد أن هناك أموراً يمكن تساعدنا في تغيير نمط الحياة اليومية بسهولة، فمثلاً إذا كنت تركز على نوعية معينة من الحلويات يمكنك أن تستبدلها بالفواكه لأنها صحية وعندما تشتهي مثلاً أكل الأطعمة المالحة التي تكون في الغالب مغرية يمكنك أن تستبدلها بأطعمة صحية مثل الخضروات وغيرها، وعندما نتحدث عن نمط الحياة والأطعمة فإنها لا تنفصل عن الاستراتيجيات الصحية لذا يجب أن تمارس العادات الغذائية بطريقتي الترغيب والترهيب، وذلك بأن يكون الترغيب في الأكل الصحي، والترهيب في الأكل غير الصحي، حيث نجد أن أصحاب الأكل غير الصحي قد حققوا نجاحات في الدعاية لهذه الأطعمة غير الصحية لأن طريقة عرضها تساعد وتشجع الجميع على شرائها والاقبال عليها بينما تجد الأكل الصحي غير متوفر في كل مكان وإن توفر تجد سعره غالياً ومن خلال متابعتنا لهذا الأمر نجد أن هناك دولاً تقدمت بشكل في توفير الأكل الصحي خاصة الأكل المجفف مثل الفواكه المجففة والخضروات المجففة فتجدها متوفرة في العديد من الدول أما لدينا فإنه من الصعب الحصول عليها إلى بعد جهد جهيد بينما الأطعمة المضرة بالصحة تجدها في كل مكان لهذا نحن في حاجة ملحة لتغيير نمط الحياة بواسطة الجهات المسؤولية وذلك بالترغيب في الأشياء الصحية والترهيب بالأطعمة غير الصحية واعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه بخطوات صحيحة ونشكر البلديات في كل منطقة من مناطق المملكة حيث نجد أن البلديات والأمانات استطاعت أن تنشئ طرقاً خاصة للممشى وهذا المشي له دور كبير في تغيير نمط الحياة اليومية.

التعايش مع مرض السكري

وعن كيفية التعايش مع مرض السكري، قال د. البديوي: إن مرض السكر يؤثر في جميع أعضاء جسم الإنسان، فيؤثر في النظر، والكليتين ويؤثر كذلك في الأعصاب وما دام مرض السكري يؤثر في الاعصاب وبالتالي فإنه سيؤثر على أجهزة السمع، وكثير من الأشخاص فقدوا حاسة السمع بسبب مرض السكري، ومن أجل التعايش مع مرض السكري يجب معرفة جميع التفاصيل عن المرض وألا يكون نظرة المريض سطحية وللتعايش مع هذا المرض يجب أن يكون رئيس الفريق الطبي هو المريض نفسه وذلك بأن يعد البيئة المناسبة لحياته بنفسه من ناحية الملبس ومن ناحية الأحذية المناسبة لأن الأحذية من الأمور المهمة لمرضى السكري ومن ناحية البيئة المحيطة بالمنزل، ودرجات الحرارة المناسبة لمرضى السكري حتى يستطيع أن يتعايش مع هذا المرض وأيضاً لا بد أن تكون العلاقة طبية بين رئيس الفريق الطبي لمرض السكري وهو المريض مع أفراد الفريق الطبي الآخرين مثل الطبيب المختص، واختصاصي التغذية والتمريض، فكل هؤلاء أهميتهم متساوية في خدمة مريض السكري، والأمر الآخر المتعلق بالتعايش مع مرض السكري أن يتم تهيئة بيئة المنزل بالنسبة للمريض بأن يتم اغراؤه بالأطعمة المفيدة لمرضى السكري، وأن تكون وجباته منظمة، وأن تكون متوفرة طول اليوم والأمر الثالث ينبغي أن يكون لدينا استعداد لاستقبال مرضى السكري في كل مكان حتى يتحقق لدينا مبدأ التعايش مع مرض السكري ويجب على المجتمع أن يساعد مريض السكري أن يتعايش مع المرض وألا يلقى على المريض كل الحمل.

مشاركة القطاع الخاص

وفي سؤال عن مساهمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في التوعية بدعم الجهود الرسمية في عملية مكافحة مرض السكري ومرض السمنة، أوضح غازي العمري انه عندما تم اقرار تنظيم المؤتمر انطلقوا من خلال دورهم في المسؤولية المجتمعية في المشاركة الفاعلة ونفع الوطن، ومن أجل ذلك تم اختيار الشركاء الاستراتيجيين وهم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي وجمعية طب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، وكل هذه الجهات شاركت بالاهتمام والعناية بهذا الأمر، بإعداد البرنامج العلمي، وتخصيص المتحدثين وتوفير جميع ما يتعلق بالمؤتمر من أمور علمية ونحن بدورنا تفرغنا للجوانب التنظيمية وقد انطلقنا جميعاً من خلال شعار المؤتمر (الشراكة في التغيير) لأن هذه الشراكة تعني شراكة المجتمع وشراكة الحكومة بقطاعاتها المتعددة، والشراكة كذلك مع المتخصصين، وشراكة الأسرة، إضافة إلى شراكة المصابين بهذا المرض وشراكة الشركات والمؤسسات الداعمة في التثقيف والعرض والعمل على تغيير النمط المعيشي للمستهدفين وواصلت كذلك جميع اللجان جهودها وأعمالها من أجل الخروج بالمستوى اللائق، والترتيب الدقيق لانجاح المؤتمر، وأكملت اللجنة العلمية البرنامج العلمي للمؤتمر، ولدينا قرابة ٤٠ متحدثاً في المؤتمر من داخل المملكة ومن خارجها وكذلك اللجنة الإعلامية توالت اجتماعاتها وأعمالها للتعريف برسالة المؤتمر، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها بقية اللجان مثل لجنة العلاقات ولجنة التنسيق، واللجنة الإدارية، واللجنة النسائية، ونحن في اللجنة التنظيمية شاركنا مؤسسات حكومية وشركات خاصة، حيث إننا للمرة الأولى نسعى في هذا المؤتمر إلى ادخال المؤسسات المانحة والخيرية، وقد دخلت معنا عدة جهات، لأن هذا الجانب يتعلق بالجانب التوعوي، من منطلق المسؤولية الاجتماعية، ومنها جهات تكفلت بعلاج عدد كبير على حسابها، وتكفلت كذل

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads