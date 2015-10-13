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ولي ولي العهد يبحث مع وزيــر الدفاع الفرنسي التعاون العسكري وأوضاع المنطقة

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ولي ولي العهد يبحث مع وزيــر الدفاع الفرنسي التعاون العسكري وأوضاع المنطقة ولي ولي العهد يبحث مع وزيــر الدفاع الفرنسي التعاون العسكري وأوضاع المنطقة

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان.

عقب ذلك عقد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الفرنسي اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله أوجه التعاون بين البلدين، خصوصاً في الجانب الدفاعي، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي تجاهها، بما يضمن الاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والملحق العسكري السعودي في فرنسا صاحب السمو الأمير اللواء طيار ركن تركي بن خالد. فيما حضر من الجانب الفرنسي المستشار السياسي لوزير الدفاع لويس فاسي، والسفير لدى المملكة برتران بزانسوا، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء بحري برتران دي ليقنيريس.

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